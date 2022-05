Więcej aktualnych informacji ze świata sportu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Iga Świątek to pierwsza Polka, która została liderką rankingu singlowego WTA. 31 maja tenisistka kończy 21 lat. Sportsmenka słynie z tego, że nie raz zdarzyło jej się zaliczyć drobną wpadkę. Młoda zawodniczka ma do siebie duży dystans i mówi o sobie "człowiek-mem". Z okazji urodzin mistrzyni przypominamy kilka zabawnych sytuacji z jej udziałem.

Iga Świątek kończy 21 lat. Mówi o sobie "człowiek-mem". Te wpadki nie umknęły uwadze mediów

Podczas tegorocznego turnieju Roland Garros Iga Świątek grała w IV rundzie z Chinką Qinwen Zheng. Po wygranym pierwszym gemie Polka usiadła na ławce, żeby odpocząć i napić się wody. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodniczki mogą skorzystać z przerwy dopiero po trzecim gemie. Sytuacja rozbawiła komentatorów meczu, tym bardziej że nie był to pierwszy raz. Podczas II rundy turnieju Iga Świątek również udała się na odpoczynek już po pierwszym gemie. Kiedy sędzia zwrócił jej uwagę, omal nie zachłysnęła się wodą.

Do kolejnej zabawnej sytuacji doszło podczas jednego z meczów w Stuttgarcie. Podczas przerwy Iga Świątek wylała na siebie wodę. Nagranie trafiło do sieci i stało się hitem. Tenisistka pokazała jednak, że ma do siebie dystans.

Przez chwilę nie wiedziałam, co się dzieje. Spojrzałam na operatora i pomyślałam sobie: "musi się teraz śmiać". Wiem, że po internecie krąży GIF dotyczący tej sytuacji. Cieszę się, że ludzie mają dzięki mnie rozrywkę - mówiła.

Sara Egwu-James wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent". Zapowiedź zdradza wiele

Sportsmenka zaliczyła także niewielką wpadkę podczas wywiadu dla TVP Sport. W trakcie odpowiedzi na pytanie reporterki Iga Świątek nie mogła znaleźć właściwego słowa. Tenisistka zachowała jednak zimną krew i szybko wybrnęła z sytuacji.

O Jezu, przepraszam! Miałam tyle wywiadów po angielsku, że teraz po polsku jest mi się ciężko wysłowić - powiedziała

Z okazji urodzin życzmy Idze Świątek kolejnych sportowych sukcesów.