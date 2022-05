Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiktor Zborowski uchodzi za legendą polskiej sceny teatralnej, ale na swoim koncie ma również sporo ról filmowych. Aktor jest ojcem Zofii Zborowskiej, która poszła w jego ślady. W ostatnim czasie jednak mężczyzna usunął się w cień, na co z pewnością miała wpływ zaplanowana operacja. Aktor cały czas dochodzi do siebie po zabiegu. Na temat jego stanu zdrowia wypowiedziała się Krystyna Janda. Jej słowa wskazują na to, że Zborowski jeszcze nie może powrócić na scenę.

Zobacz wideo Wiktor Zborowski w nagraniu dla Ukraińskiej telewizji. Wzruszające słowa

Wiktor Zborowski ma za sobą poważną operację. Krystyna Janda wyjawiła, w jakim jest stanie

Wiktor Zborowski ma 71 lat i w dalszym ciągu jest aktywny zawodowo. Aktor na jakiś czas musi zwolnić tempo, a wszystko przez to, że w dalszym ciągu dochodzi do siebie po operacji. Krystyna Janda w rozmowie z "Super Expressem" powiedziała więcej na temat tajemniczego zabiegu kolegi z teatru. Przyznała, że Zborowski ma za sobą operację kolana i nie może jeszcze normalnie się poruszać. Z tego względu nie mógł zagrać w spektaklu "Boska", który ostatecznie został odwołany.

Niedawno odwołaliśmy "Boską", ponieważ Wiktor Zborowski, który jest po operacji kolana, nie był w tak dobrej formie, żeby mógł zagrać. Na dodatek obok jest Maciek Stuhr, który ma zerwane więzadła, ale powiedział, że zagra o lasce - wyznała aktorka i dyrektor teatru.

Jak ustalił tabloid, Zborowski przechodzi rehabilitację po operacji, jednak zakładał, że szybciej będzie wracał do pełnej sprawności. "Super Express" skontaktował się z aktorem z pytaniem o jego samopoczucie:

Dziękuję za troskę, już czuję się dobrze - powiedział aktor.

Mamy nadzieję, że Wiktor Zborowski jak najszybciej odzyska pełnię sił i będzie mógł wrócić do pracy.