Joanna Racewicz zdążyła przyzwyczaić fanów do charakterystycznej krótkiej fryzury. Tym bardziej zdziwił nas fakt, że dziennikarka postanowiła zapuścić włosy i pokazać się na wernisażu Małgorzaty Jabłońskiej i Bogny Jarzemskiej-Misztalskiej oraz recitalu Natalii Kukulskiej w nowej odsłonie.

Joanna Racewicz postawiła na przedziałek. W tej fryzurze wygląda bardzo szlachetnie!

Dziennikarka stara się aktywnie udzielać w mediach społecznościowych i pokazywać, jak na co dzień spędza czas. Prezenterka telewizyjna nie stroni od imprez branżowym, eventów, czy innych wydarzeń artystycznych. Niedawno pojawiła się jednak podczas wernisażu "ONE" Małgorzaty Jabłońskiej i Bogny Jarzemskiej-Misztalskiej, który był upiększony recitalem wokalistki - Natalii Kukulskiej.

Joanna Racewicz z tej okazji pokazała wszystkim nową fryzurę. Gwiazda do średniej długości boba dodała przedziałek na środku głowy. Odświeżyła też kolor, ochładzając go. Wyprostowane, średniej długości włosy do ramion dodały białej stylizacji klasy i były dla całości idealną kropką nad i. Jej zmiana została oczywiście odnotowana przez czujne oko paparazzi.

Recital Natalii Kukulskiej KAPiF.pl / KAPiF.pl

Do tego dobrała delikatny makijaż oczu - postawiła na lekko podkreślone rzęsy i naturalne cienie do powiek. Jasnoróżowy kolor szminki dobrze podkreślił wydatne usta dziennikarki.

Czy podoba wam się nowa fryzura Joanny Racewicz?

