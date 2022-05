Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Od kilku dni w mediach krążą informacje, jakoby Filip Chajzer i Małgorzata Walczak mieli się rozstać. Plotki podsyca enigmatyczne oświadczenie, które pojawiło się w mediach społecznościowych dziennikarzy. Para spędziła ze sobą niemal dziesięć lat. W 2017 roku na świat przyszedł ich syn. Kim jest Małgorzata Walczak?

Małgorzata Walczak - kariera

Małgorzata Walczak, podobnie jak Filip Chajzer, jest dziennikarką. Swoją medialną karierę rozpoczęła w redakcji "Wiadomości" TVP, gdzie pracowała przez kilka lat. Po aferze korupcyjnej zdecydowała się jednak odejść z pracy. Reporterka była świadkiem w procesie, który Patrycja Kotecka, ówczesna wiceszefowa Agencji Informacji TVP, wytoczyła Łukaszowi Słapkowi. Dziennikarz opublikował artykuł, w którym oskarżył żonę Zbigniewa Ziobry o składanie propozycji przekupstwa. Po zakończeniu współpracy z Telewizją Polską Małgorzata Walczak została reporterką stacji TVN Warszawa. Jej praca została wielokrotnie doceniona. W 2009 roku Straż dla Zwierząt i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals zdecydowały o przyznaniu jej odznaki dla "dziennikarki zasłużonej w walce o los zwierząt". Rok później otrzymała Nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. W 2011 roku Małgorzata Walczak przeszła do TVN24, gdzie prowadziła program "Stolica". Kiedy Grupa TVN uruchomiła stację TTV, dziennikarka została zaangażowana do współpracy przy magazynie "Blisko ludzi". W 2013 roku ponownie związała się z TVP, gdzie przygotowywała lokalne relacje. Szybko postanowiła jednak zająć się wyłącznie karierą Filipa Chajzera i została menedżerką, a także asystentką swojego partnera. Po trzech latach wróciła do TVP Info, gdzie pracowała aż do 2020 roku. Odejście motywowała tym, że ma dość ciągłych ataków stacji na swojego ukochanego.

Małgorzata Walczak - życie prywatne

Małgorzata Walczak zaczęła spotykać się z Filipem Chajzerem w 2013 roku. Parę łączyło nie tylko uczucie, ale też praca. Reporterka była asystentką i menedżerką syna Zygmunta Chajzera. W 2017 roku na świat przyszedł ich syn Aleksander. Niedawno portal Pudelek opublikował zdjęcia prowadzącego "Dzień dobry TVN" w towarzystwie tajemniczej kobiety. Na ujęciach widać, jak okazują sobie czułości. Ostatnio byli (?) partnerzy opublikowali oświadczenie, w którym poprosili o uszanowanie prywatności.