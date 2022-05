Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Blanka Lipińska od kilku miesięcy pokazuje w mediach społecznościowych wystrój wymarzonego mieszkania, do którego wprowadziła się pod koniec zeszłego roku. Luksusowy apartament od początku spotykał się z dość skrajnymi opiniami ze strony fanów. Autorka słynnych erotyków zrezygnowała bowiem całkiem z kolorów i całe mieszkanie urządziła na czarno.

Zobacz wideo Blanka Lipińska pokazuje nowe mieszkanie. W salonie czarna choinka

Czarne wnętrza apartamentu Blanki Lipińskiej. Pisarka odradza fanom podobną aranżację mieszkania

Pomimo że pomysł urządzenia całego wnętrza apartamentu na ciemno nie wszystkim przypadł do gustu, sama Blanka Lipińska konsekwentnie przekonuje, że w tego typu otoczeniu czuje się najlepiej. W rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską z programu "Dzień dobry TVN" przyznała, że jest bardzo zadowolona z aranżacji:

Blanka Lipińska pozuje z bratem na wakacjach. Podobni? Wystarczy się przyjrzeć

Tutaj naprawdę można się bardzo dobrze czuć, mimo tego, że nie ma absolutnie żadnych kolorów. Ja lubię ciemno, bo ja wtedy odpoczywam. Od dziecka tak miałam - wyznała.

Zastanawiać mogłaby więc odpowiedź na pytanie zadane jej przez fankę w ramach zorganizowanej na Instagramie serii Q&A. Blanka została bowiem zapytana, czy poleca innym wystrój wnętrza zrobiony na "ciemno, szaro", na co odpowiedź brzmi "Nie".

Blanka Lipińska Instagram @blanka_lipinska

Biorąc pod uwagę roześmianą do łez ikonkę dołączona do odpowiedzi najprawdopodobniej Blanka Lipińska posłużyła się po prostu sarkazmem. Warto jednak nadmienić, że kiedyś wspominała już w mediach społecznościowych, że choć jest bardzo zadowolona z obecnego wystroju mieszkania, to utrzymanie go w czystości to istny koszmar.

Blanka Lipińska zdradziła swój największy kompleks. Możecie się zdziwić