Paul McCartney wspiera Johnny'ego Deppa. Symboliczny gest podczas koncertu [WIDEO]

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Kilka dni temu zakończyły się przesłuchania świadków na sali sądowej w sprawie Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Już za kilka dni ława przysięgłych ogłosi wyrok, a póki co aktor odpoczywa po ciężkim okresie. Po zakończeniu ostatniej rozprawy wyleciał do Wielkiej Brytanii, gdzie u boku Jeffa Becka zaśpiewał kilka coverów.

Zobacz wideo Jak wyglądało małżeństwo Deppa i Heard? Oto najmocniejsze momenty z zeznań świadków

Jak żyje Amber Heard? Podglądamy dom bohaterki "procesu dekady"

To nie koniec muzycznych newsów na temat gwiazdora "Piratów z Karaibów". Podczas jednego z ostatnich koncertów Paula McCartneya fani byli świadkami pięknego gestu, jaki postanowił wykonać w stronę Johnny'ego Deppa.

Paul McCartney wspiera Johnny'ego Deppa

Muzyk w ubiegły weekend wystąpił na stadionie Camping World w Orlando, w ramach trasy koncertowej Got Back. Nagle w tle pojawił się teledysk sprzed dziesięciu lat, w którym wystąpił sam Johnny Depp. Mowa tu o "My Valentine". Fani są przekonani, że nie był to przypadek, a muzyk subtelnie pokazał czyją stronę trzyma.

Warto zaznaczyć, że Paul McCartney nie grał wspomnianej piosenki od wielu lat. Internauci uważają, że w pewien sposób utożsamia się z Johnnym Deppem i chciał to pokazać. Wspominali rozstanie gwiazdora The Beatles z Heather Mills. Ich relacja po rozwodzie również nie należała do łatwych.

Paul McCartney wydaje się być profesjonalistą #TeamJohnnyDepp!

Paul też musiał przejść przez nieprzyjemny rozwód z Heather Mills - czytamy na Twitterze.

Przypominamy, że Paul McCartney i jego była żona Heather Mills w 2007 roku spotkali się w sądzie, kiedy ta oskarżyła go o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią. Muzykowi zarzucano nadużywanie środków odurzających, które miały potęgować agresję.

Prawniczka Amber Heard rozpłakała się po wygłoszeniu mowy końcowej

Myślicie, że była to zaplanowana akcja?