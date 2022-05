Więcej na temat uczestników programów telewizyjnych przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl

Małgosia Borysewicz to uczestniczka randkowego show z rolnikami, która znalazła w programie miłość. Od lat tworzy szczęśliwy związek z Pawłem Borysewiczem, z którym po udziale w "Rolnik szuka żony" zdecydowała się założyć rodzinę. Dziś para wychowuje córkę Blankę i syna Rysia, a na Instagramie prężnie rozwija swoje profile. By stale utrzymywać kontakt z fanami, małżeństwo publikuje wiele treści.

Zobacz wideo O co kłócą się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz w garniturze. Szpilki zamieniła na sneakersy. Dobry ruch!

Najnowszy wspólny post Małgosi i Pawła dotyczył jedzenia i zdrowego trybu życia. Gwiazdy show "Rolnik szuka żony" starają się oczywiście zwracać uwagę na to, co spożywają, ale nie katują się dietami i od czasu do czasu skuszą się na słodkości. Właśnie z tortem zapozowali do najnowszych zdjęć.

Oboje z Pawłem przyglądamy się naszemu zdrowiu już od dłuższego czasu i nadal zadajemy sobie, lekarzom i internetowi… mnóstwo pytań. Do tego wszystkiego doszedł COVID. Ciekawa jestem jak, wy sobie radzicie, bo my wciąż mamy obniżoną odporność i problemy z trawieniem, których wcześniej nie mieliśmy - zaczęła długi wpis.

Cześć internautek zwróciła jednak uwagę przede wszystkim na garnitur celebrytki.

Przepiękna para. Małgosia petarda w tym garniturze!

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Małgosia Borysewicz inspiruje swoje obserwatorki.

