Więcej o "procesie dekady" przeczytasz w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Depp żąda od byłej żony 50 milionów dolarów odszkodowania za zniesławienie, do którego miał się przyczynić się artykuł "The Washington Post" z 2018 roku. Amber Heard w publikacji przedstawiła się jako osoba dotknięta przemocą domową. Sama od swojego byłego męża domaga się 100 milionów dolarów.

Po sześciu tygodniach głośnych zeznań i dramatycznych przepychanek na sali sądowej nadszedł czas na ostateczny werdykt. Obecnie trwają obrady dotyczące wyroku. I choć większość świata już go wydała, bo media obiegło hasło "Justice for Johnny Depp", to nie głosy internautów mają tu znaczenie - ani dla wymiaru sprawiedliwości, ani dla karier Deppa i Heard. Głos zabrały osoby związane z branżą, które oceniają nastroje po niemal zakończonym "procesie dekady".

Zobacz wideo Jak wyglądało małżeństwo Deppa i Heard? Oto najmocniejsze momenty z zeznań świadków

Jak żyje Amber Heard? Podglądamy dom bohaterki "procesu dekady"

Kariery Johnny Depp i Amber Heard po "procesie dekady"

Producent filmowy Darryl Marshak uważa, że przez jakiś nikt z tej dwójki nie otrzyma propozycji filmowych, jednak z czasem może się to zmienić. Przytoczył wątek Roberta Downeya Jr., który po latach uzależnień i odsiadce w więzieniu wrócił do gry.

Robert Downey Jr. zdobył Oscara, a potem ujawnił swoje prywatne sprawy i ludzie się wycofali.

Marshak nie skupia się jednak na Heard, a na Deppie. Uważa, że Hollywood jest "kapryśnym miejscem", które odsunęło aktora, ale być może da mu szansę, by wrócić.

Hollywood jest również wyrozumiałe i w miarę upływu czasu, kiedy ta sprawa przestanie być głośna, Johnny będzie w stanie wrócić. Myślę, że ponownie pojawi się na ekranie.

Podczas procesu Depp przyznał, że nawet gdyby przedstawiciele wytwórni Disney przyszli do niego z 300 milionami dolarów i milionem alpak, nie przekonaliby go do powrotu do pracy przy filmie "Piraci z Karaibów". Aktor powiedział tak zapewne dlatego, że w 2018 roku Disney odciął się od niego po zarzutach Amber dotyczących przemocy. Producent "Piratów..." Jerry Bruckheimer uważa jednak, że "przyszłość Deppa nie jest przesądzona" i tym samym sugeruje, że aktor ma szansę na rolę Jacka Sparrowa, jeśli chciałby znów się w nią wcielić.

Była agenta Deppa, Tracey Jacobs, zasugerowała z kolei podczas rozprawy, że zdziwiłaby się, gdyby Depp został ponownie zaproszony do udziału w produkcji, bo spóźniał się na plan i bywał na nim pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Jego gwiazda przygasła, ponieważ coraz trudniej było mu dostać pracę, zważywszy na reputację, jaką zyskał z powodu spóźnień i innych rzeczy. Ludzie mówili o tym i zaczęto się zastanawiać nad jego zachowaniem - dodała.

Hollywoodzki reżyser, którego nazwisko nie pada w dokumencie CNN, poznał Deppa i ma wrażenie, że ten nie otrzyma już wielkich ról filmowych.

Wierzę, że Johnny Depp będzie mógł być obsadzany w różnych niezależnych filmach, ponieważ wciąż ma znaczącą wartość i swoją publiczność, ale jednak wytwórnie będą bardziej ostrożne ze względów ubezpieczeniowych, a także będą bardziej zaniepokojone reakcją opinii publicznej niż mniejsze, niezależne firmy - powiedział.

Niewielkie szanse na rozwój kariery po procesie reżyser widzi także u Amber Heard. Uważa, że bardzo straciła wizerunkowo, co zresztą widać, bo powstała petycja, aby została usunięta z "Aquamana", który jest w postprodukcji. Amber sama zresztą przyznała podczas procesu, że ekipa wycięła wiele scen z jej udziałem. Szef DC Films Walter Hamada zaprzeczył jednak i wyjaśnił, że Amber Heard i Jason Mamoa nie nadawali na wspólnych falach, nie było między nimi na planie "chemii".

Poza tym ekspertom raczej trudno wypowiadać się o aktorce. Jej pozycja nie była ugruntowana przed związkiem z Deppem, a kariera dopiero nabierała rozpęd, kiedy wyszła za aktora.

Zobacz też: Prawniczka Heard nie wytrzymała napięcia i rozpłakała się w toalecie. Winna Amber? "Notorycznie się na niej wyżywa"