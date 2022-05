Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Pomimo że Roksana Węgiel jest jeszcze nastolatką, robi karierę w show-biznesie od dobrych kilku lat. Popularność zdobyła dzięki wygranej w programie "The Voice Kids" i od tego czasu jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd muzyki. Młoda wokalistka wystąpiła ostatnio na koncercie organizowanym przez Fundację Polsat. Podczas występu na scenie piosenkarka zaliczyła wpadkę. Jak zareagowała?

Karolak kopał rowy, a Wiśniewski pakował cebulę. Roznerski pracy się wstydził

Roksana Węgiel zaliczyła wpadkę na scenie. Udało jej się wybrnąć z klasą

W niedzielę 29 maja w Skierniewicach odbył się koncert Fundacji Polsat pod hasłem "Jesteśmy dla dzieci". Wielu artystów pojawiło się na scenie wraz ze swoimi pociechami. Jedną z gwiazd, które uświetniły wydarzenie swoimi występami, była Roksana Węgiel. Podczas występu nastoletniej piosenkarki pojawiły się małe problemy techniczne. Kiedy wokalistka skończyła wykonywać swoją piosenkę i zapowiedziała, mającą pojawić się na scenie Urszulę, obsługa techniczna wyłączyła mikrofon. W rezultacie publiczność nie usłyszała słów artystki. Roksana Węgiel zareagowała bardzo szybko i dała znać, żeby włączyć sprzęt.

Steczkowska wystąpiła na scenie z synem Leonem. Zdaniem widzów wyszło kiepsko

O Roksanie Węgiel zrobiło się głośno w 2018 roku, kiedy została laureatką "The Voice Kids". Później wokalistka została zwyciężczynią Eurowizji Junior. Ma na swoim koncie także Europejską Nagrodę Muzyczną MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Od 2021 roku wraz z Idą Nowakowską prowadzi program " You Can Dance - Nowa generacja".