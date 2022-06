Więcej ciekawych tekstów na stronie głównej Gazeta.pl

Wizyta międzynarodowej wielkiej gwiazdy wydaje się dla hotelu wielkim wyróżnieniem, ale również niemałym utrapieniem. Szczególnie gdy pod przed wejściem koczują paparazzi i tłumy fanów, co znacznie zakłóca pobyt innym gościom. Jednak nie tylko to spędza sen z powiek obsłudze. Zazwyczaj przed wizytą ekipa gwiazdy wysyła listę próśb i wymagań tzw. rider. Tam zaczynają się schody, bo niektóre zachcianki są niemalże niewykonalne.

Rezerwacja pod pseudonimem

To dość popularny zwyczaj wśród celebrytów, również na naszym rodzimym podwórku. Międzynarodowe gwiazdy podczas tras koncertowych nie robią sami rezerwacji. Wyręcza ich w tym menadżer lub organizator koncertu. Mimo to na liście gości obsługa nie zobaczy Daniela Craiga, ponieważ aktor w hotelach podaje się za swojego dziadka - Olwyna Williamsa. Jessica Alba jest nieco bardziej pomysłowa i melduje się pod pseudonimem Cash Money. Niemałe zamieszanie robi również George Clooney, który robi rezerwację jako Arnold Schwarzenegger. Meldunek pod pseudonimem to jedynie ciekawostka, bo dopiero inne życzenia sław potrafią śnić się obsłudze hotelowej po nocach.

Shakira i worki na śmieci

Shakira odwiedziła Polskę dwa razy. Pierwszy raz pojawia się na koncercie w Łodzi, w 2011 roku. Rok później przyleciała już prywatnie, aby kibicować wówczas narzeczonemu - Gerardowi Pique, podczas Euro 2012. Zatrzymała się wtedy w jednym z trójmiejskich pięciogwiazdkowych hoteli. Jak dowiedział się Plotek, piosenkarka tak bardzo bała się, że ktoś zrobi jej zdjęcia, że poprosiła obsługę, aby okna były zasłonięte. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie wystarczyły jej zasłony. Finalnie okna zostały zaklejone... czarnymi workami na śmieci, dzięki czemu gwiazda była pewna, że nikt nie zajrzy jej do pokoju.

Shakira w hotelu EAST NEWS

Basen i siłownia na wyłączność

Madonna w 2009 roku również zażyczyła sobie, aby jej okna były zasłonięte w taki sam sposób. Królowa popu spała na 40. piętrze, więc mogła być spokojna o paparazzich, jednak nie chodziło tylko o zachowanie prywatności. Dowiedzieliśmy się, że piosenkarka zawsze chce, aby jej pokój miał mroczną atmosferę. Z poprzyklejanymi workami na śmierci w oknach z pewnością się to udało. A co takiego Madonna sobie życzy w mrocznym wnętrzu? W pokoju musi znajdować się kilka koszy świeżych, białych róż. Do tego garderoba hotelowa powinna być urządzona tak samo, jak jej własna, a całe pomieszczenie regularnie nawilżane.

Co więcej, pobyt Madonny w Warszawie z pewnością odbił się również na innych gościach hotelu, którzy przez kilka godzin nie mogli skorzystać z hotelowej siłowni, ponieważ ta została specjalnie zamknięta dla gwiazdy oraz jej współpracowników. Kilka pokoi również nie mogło zostać wynajętych, ponieważ całe piętro zostało zarezerwowane dla wokalistki.

Madonna Instagram/madonna

Basen został wyłączony z użycia dla innych gości również pod koniec czerwca 2018 roku, gdy w Warszawie koncert grali Beyonce i Jay-Z. Para chciała popływać w spokoju, toteż włodarze hotelu im to umożliwili, zamykając obiekt tylko dla nich. Mimo tych starań piosenkarka w nocy rozważała nad zmianą hotelu, jednak ten, do którego chciała się przenieść, nie był na to przygotowany. Warto również nadmienić, że zarówno w pokoju hotelowym, jak i garderobie artystki musi być dokładnie 25.5 stopnia Celsjusza. W innym przypadku gwiazda odmawia dalszej współpracy.

Mike Tyson i moździerz kuchenny

Informator zdradził Plotkowi, że Mike Tyson przebywając w Polsce, poprosił obsługę hotelową o zestaw do skręcania i kruszenia marihuany. Niestety, akurat takiego akcesorium brakowało w asortymencie, toteż otrzymał do pokoju moździerz kuchenny, który również sprawdził się podczas kruszenia. Bokser był zadowolony.

Przekąski zza oceanu

Justin Bieber pierwszy raz w Polsce był w marcu 2013 roku. Grał koncert w Łodzi i zatrzymał się w czterogwiazdkowym hotelu Vienna House Andel's. W apartamencie prezydenckim, który wówczas zajmował, miały znaleźć się batony z jabłkiem i cynamonem, półmisek karmelu, a także cukierki, które są dostępne i produkowane tylko w Stanach Zjednoczonych. Sprowadzenie tego przysmaku dla obsługi hotelowej było nie lada wyzwaniem, ale się udało.

Palmy Eltona Johna

Elton John w Polsce gościł już niejednokrotnie. Dla hotelarzy jego wizyta oznacza zawsze wyzwanie. Piosenkarz jest bardzo miły dla obsługi, jednak ma niecodzienne życzenia. Poza nawilżaniem pokoju, świeżymi owocami czy solą morską, podczas jednego z pobytów w Polsce poprosił o 14 dwumetrowych żywych palm oraz fikusów. Jakby było mało roślin, w riderze znalazły się również wpis o kwadratowych wazonach z czerwonymi i białymi różami. Kwiaty miały mieć obcięte całe łodygi.

Gwiazdorskie wymagania Beyonce na pożegnaniu Kobego

Pokój na walizki dla Jennifer Lopez

Jennifer Lopez podróżuje zazwyczaj z rodziną i całą swoją świtą. Nic więc dziwnego, że podczas jej pobytu wynajmowanych jest kilkanaście pokoi, ale co ciekawe, trzy są tylko dla niej. W jednym śpi, drugi służy za garderobę oraz miejsce, gdzie się czesze i maluje, a trzeci przeznaczony jest na same walizki, których piosenkarka zabiera ze sobą ponad 30. Jak powinien wyglądać pokój gwiazdy? J.Lo preferuje biel. I właśnie w tym kolorze powinna być pościel, porcelana i kwiaty.

Jennifer Lopez Fot. jlo/Instagram

Leo Messi i trzy jacuzzi

Pobyt Leo Messiego dla obsługi hotelowej to również doświadczenie, które zapamiętają na lata. W przeciwieństwie do Madonny piłkarz nie żąda siłowni hotelowej na wyłączność. Sportowiec chciał mieć do dyspozycji jednocześnie trzy jacuzzi, jedno z zimną wodą oraz dwa z gorącą. Prosił też o prywatny basen z wodą o temperaturze dokładnie 28 stopni Celsjusza.

Polskie diwy

Wydawałoby się, że wymagania Dody dotyczące hotelu będą bardzo wygórowane. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Dla wokalistki najważniejsza jest cisza, toteż w obiekcie podczas jej pobytu nie mogą się odbywać żadne imprezy. Oprócz tego chce jedynie, aby w pokoju można było zasłonić okna do tego stopnia, aby nie przepuszczały nawet odrobiny światła.

W przypadku Edyty Górniak sprawy się już nieco bardziej komplikują. Diwa nie lubi podchodzić do recepcji, toteż zawsze ktoś inny odbiera dla niej klucz. Co więcej, w pokoju lubi jak czekają na nie świeże owoce, woda mineralna z Tajlandii oraz krówki ciągutki. Informator Plotka zdradził, że jeśli jednak schodzi do hotelowej restauracji, wymaga, aby całkowicie wyłączyć w niej klimatyzację. Ponoć z obawy o struny głosowe. Ciekawe, co na to inni goście w restauracji?

Doda, Edyta Górniak instagram.com@dodaqueen/edytagorniak

Portret księżnej Diany i inne zachcianki

Britney Spears zawsze chciała mieć w pokoju portret księżnej Diany, która jest dla piosenkarki wielką inspiracją. Jej były chłopak Justin Timberlake ma za to obsesję na punkcie czystości. Klamki w jego pokoju muszą być regularnie dezynfekowane, a filtry w klimatyzacji zawsze nowe. Z pewną dozą nieufności do hoteli podchodzi również John Travolta, który zabiera ze sobą własne prześcieradło z obawy przed tym, jakoby hotelowe było niedoprane. Sylwester Stallone zatrzymuje się tylko w pokojach, których ściany są umalowane na kolor brzoskwiniowy. Zdarzało się tak, że hotele specjalnie przerabiały swoje wnętrza dla gwiazdora.

Britney Spears w hotelu instagram.com@britneyspears