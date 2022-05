Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

W 2022 roku mija 70 lat, odkąd królowa Elżbieta II rozpoczęła panowanie na brytyjskim tronie. Z tej okazji monarchini świętuje Platynowy Jubileusz, a jego obchody w kraju zaplanowano na przedłużony w Wielkiej Brytanii weekend od czwartku 2 czerwca do niedzieli 5 czerwca. Tak wyjątkowa okazja ma ściągnąć do Europy również księcia Harry'ego i Meghan Markle, którzy od słynnego megxitu w Wielkiej Brytanii byli razem tylko raz. Tym razem para ma przyjechać do kraju z dziećmi - trzyletnim Archiem i roczną Lilibet. Królowa Elżbieta II nie widziała jeszcze prawnuczki, która przyszła na świat 4 czerwca ubiegłego roku w szpitalu w Los Angeles. Jak donosi "Daily Mail", rodzice Lilibet podczas wizyty w Wielkiej Brytanii chcą zorganizować jej przyjęcie urodzinowe, na które zaprosili również królową Elżbietę II. Monarchini będzie miała twardy orzech do zgryzienia, bo w dniu, w którym zaplanowana jest impreza prawnuczki, odbywa się również jedno z jej ulubionych wydarzeń.

Królowa Elżbieta II zobaczy w końcu Lilibet?

Jak dowiedział się "Daily Mail", Meghan Markle i książę Harry podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zatrzymają się w posiadłości Frogmore Cottage, gdzie mieszkali przed wyprowadzką z kraju. To właśnie tutaj w sobotę 4 czerwca mają odbyć się urodziny Lilibet. Frogmore Cottage położona jest kilka kroków od zamku w Windsorze, dlatego królowa Elżbieta II nie musiałaby przemieszczać się daleko, aby spotkać się z prawnuczką. Problem w tym, że tego samego dnia zaplanowano uwielbiane przez monarchinię wyścigi konne Epsom Derby. Przez lata panowania królowa opuściła wydarzenie zaledwie dwa razy.

"The Sun" informuje z kolei, że problemy z poruszaniem, z którymi królowa Elżbieta II zmaga się od kilku miesięcy, mogą mocno wpłynąć na jej obecność podczas wydarzeń Platynowego Jubileuszu. Niewykluczone, że monarchini odpuści pojawienie się na wyścigach - szczególnie że w tym roku aż trzy z królewskich koni zostały wycofane z Epsom Derby. Jest więc spora szansa, że babcia księcia Harry'ego wybierze tego dnia przyjęcie urodzinowe Lilibet.

Od wyprowadzki z Wielkiej Brytanii Meghan Markle i książę Harry wrócili do kraju tylko raz, na odbywające się w kwietniu tego roku zawody Invictus Games. Wówczas bardzo przelotnie spotkali się z kilkoma członkami rodziny królewskiej, a w podróży nie towarzyszyły im dzieci. Syn księcia Harry'ego urodził się w 2019 roku w Londynie, a królowa Elżbieta II poznała prawnuka dwa dni po narodzinach.