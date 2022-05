Więcej informacji na temat "procesu dekady" znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Johnny Depp ma za sobą trudny okres. Przez kilka ostatnich tygodni walczył na sali sądowej o dobre imię, odpierając zarzuty Amber Heard o znęcanie się nad nią. Choć ława przysięgłych aktualnie debatuje nad wyrokiem, prawdopodobnie poznamy go 31 maja, aktor zdaje się być pewny, że zwycięstwo ma w kieszeni. Tuż po piątkowej rozprawie wsiadł w samolot i przyleciał do Wielkiej Brytanii.

Johnny Depp wskoczył na scenę z gitarą i zaczął śpiewać. Tłum w euforii

To już kolejna podróż Johnny'ego Deppa do Europy w trakcie trwania "procesu dekady". Zdaje się, że aktor odpoczywa od codziennych problemów, buszując po Wielkiej Brytanii. Nie inaczej było tym razem. Czyżby tym razem świętował już zwycięstwo? Jedno jest pewne, fani Jeffa Becka byli w szoku, kiedy w pewnym momencie do muzyka dołączył filmowy Jack Sparrow.

Johnny Depp i Jeff Beck wydali w 2020 roku studyjną wersję piosenki Johna Lennona "Isolation" i to właśnie ona wybrzmiała na koncercie tego drugiego w Sheffield. Panowie wykonali wspólnie także covery "What’s Going On" Marvina Gaye’a i "Little Wing" z repertuaru Jimiego Hendrixa.

Wszystkie materiały wideo na YouTubie spotkały się z miłym przyjęciem ze strony internautów.

Jeff i Johnny są absolutnie fenomenalni! Tak się cieszę, że Johnny robi teraz to, co mu się najbardziej podoba. Zasługuje na to.

Legendy!

Johnny jest bardzo utalentowany muzycznie.

Myślicie, że Johnny wróci do Virginii, by 31 maja wziąć udział w ostatniej rozprawie "procesu dekady"?