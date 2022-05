Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Księżna Letizia ma smykałkę do mody i wielokrotnie już pokazywała, że wie, jak ubrać się stylowo i z klasą. Tym razem także wybrała dość prostą, ale jakże efektowną stylizację. Jedno jest pewne - grochy wracają na salony.

Królowa Letizia zachwyca w groszkowej sukience. Ten fason robi robotę

49-letnia monarchini pojawiła się wraz z mężem, królem Hiszpanii - Filip VI w hiszpańskim mieście Huesca z okazji Narodowego Dnia Sił Zbrojnych. Na tę okoliczność wybrała pastelową sukienkę z zabudowanym dekoltem. Mimo dość trudnego fasonu oraz marszczeń w pasie i falbany na wykończeniu sukienki, wyglądała w niej naprawdę pięknie. Świetny efekt podkreśliła opalenizna i pięknie wyrzeźbione ramiona, które świadczą o tym, że kobieta spędza długie godziny na siłowni. Podczas Narodowego Dnia Sił Zbrojnych w Hiszpanii wyglądała bezbłędnie!

Dzień Wojska w Hiszpanii Chema Clares / East News

Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj pierwsze skrzypce zagrała zgrabna, czarna kopertówka oraz szpilki z delikatnym paskiem. Świetnie zgrały się z całością i były skromną, acz widoczną kropką nad i całego "looku". Nie bez znaczenia był także makijaż, który nie przyćmił urody Królowej Letizii, a pięknie wydobył to, co w niej najszlachetniejsze i najbardziej naturalne. Nieczęsto można spotkać monarchinię w spiętych włosach. Tutaj postanowiła nieco "zaszaleć" i wybrała klasyczny kok, dzięki któremu można było zobaczyć smukłą szyję kobiety, a założone za uszy kosmyki włosów pięknie uwydatniły luksusowe kolczyki.

