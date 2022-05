Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Księżna Charlene pojawiła się niedawno na wyścigu Formuły 1 w Monako z mężem, księciem Monako - Albertem II. Na fotografiach wyglądała na zadowoloną, ale jej stylizacja niespecjalnie przypadła nam do gustu.

Księżna Charlene pochwaliła się stylizacją podczas wyścigu F1 w Monako. Coś tu ewidentnie nie gra

Księżna Monako na wydarzenie wybrała niebieską tunikę w abstrakcyjny wzór. Dobrała do tego białe spodnie oraz czarne szpilki w szpic. Uzupełniła całość świetnym makijażem: usta pomalowała krwistoczerwoną szminką, a wizaż oczu ograniczyła do niezbędnego minimum. Mimo ciekawej oprawy, jeżeli chodzi o dodatki, to cały "look" nie zdał modowego testu. Tunika wygląda, jak wyciągnięta z potężnej szafy pełnej mało urodziwych piżam. Nie do końca pomogły tutaj spodnie, które nie są najciekawszym rozwiązaniem w przypadku takich stylizacji. Na szczęście w tym zestawieniu księżna Monako czuła się bardzo dobrze, a jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę jej ostatnie problemy zdrowotne.

Księżna Charlene - choroba

Księżna Charlene Grimaldi, przez wielu nazywana "najsmutniejszą księżną świata", miała w ostatnich latach bardzo trudny czas. W listopadzie 2021 roku trafiła na oddział zamknięty do nieznanego ośrodka po tym, jak wróciła do domu po dziesięciomiesięcznym pobycie w RPA. Książę Albert II stwierdził wtedy:

Rzecz jasna, pojawiły się konsekwencje różnych zabiegów i procedur, jakie przeszła. To był zdecydowanie powód obecnej sytuacji, ale w tej chwili wolałbym nie udzielać więcej informacji. Mogę za to powiedzieć, że była niewyobrażalnie zmęczona. Nie spała i nie jadła za dobrze przez kilka dni. Straciła dużo na wadze, przez co była podatna na inne potencjalne dolegliwości. Przeziębienie, grypę, albo broń Boże, COVID.

Więcej zdjęć stylizacji księżnej Monako obejrzysz w galerii na górze strony.