16 lat temu na antenie TVP zadebiutował serial "Ranczo", który szybko okazał się wielkim hitem. Produkcja wylansowała sporo gwiazd, które do tej pory są ciepło wspominane przez fanów. Magdalena Kuta w produkcji wystąpiła jako księgowa Leokadia Paciorek. Na swoim koncie ma sporo ról, jednak to występ w "Ranczu" otworzył jej drzwi do większej rozpoznawalności. Teraz można oglądać ją w innej produkcji Telewizji Polskiej, a jej zmiana robi wrażenie.

Magdalena Kuta grała Lodzię w "Ranczu". Teraz występuje w innej produkcji. Zmiana szokuje

Magdalena Kuta na swoim koncie ma sporo znakomitych ról. Zagrała m.in. w "Seksmisji", "Między nami dobrze jest" czy "Made in Poland". Aktorkę występuje również na deskach teatru, i w tym wszystkim znalazła czas, by zaangażować się w jedną z produkcji TVP. Aktorkę można oglądać w czwartej serii serialu "Stulecie winnych", gdzie wciela się w rolę prokurator Hanny Gołębianki. Zdjęcia z planu można znaleźć w sieci i trzeba przyznać, że metamorfoza, jaką przeszła aktorka na potrzeby roli, robi piorunujące wrażenie.

Magdalena Kuta zmieniła fryzurę. Teraz ma krótkie i kruczoczarne włosy. W serialu jej postać pali papierosy i ma elegancki styl, ale nie można tego samego powiedzieć o charakterze. Przypadła jej wymagająca rola, a jej postać raczej nie uchodzi za najsympatyczniejszą.

Warto wspomnieć, że w pierwszym i drugim sezonie prokurator Hannę Gołębiankę grała Emilia Korsak, jednak musiała pożegnać się z obsadą serialu.

Jak wam się podoba metamorfoza Magdaleny Kuty? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.