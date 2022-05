Miss Polonia 2022 wybrana. Jurorzy prawie jednogłośnie wskazali najpiękniejszą Polkę

Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Konkurs Miss Polonia to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów piękności w Polsce. Po raz pierwszy zorganizowano go w 1929 roku, a nazwę wymyślił sam Tadeusz Boy-Żeleński. Zwyciężczynie korony Miss Polonia reprezentują Polskę na międzynarodowych imprezach, takich jak: Miss World, Miss Universe i Miss International. Tytuł najpiękniejszej Polki zdobyła w tym roku Krystyna Sokołowska z Białegostoku.

Miss Polonia 2022 wybrało jury, w którym zasiadali m.in.: Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska, Jakub Kucner, Miss Polonia 2018 Milena Sadowska oraz Miss Polonia 1993. Galę, która odbyła się we Włocławku, poprowadzili Izabella Krzan, Mateusz Szymkowiak, Aleksander Sikora oraz Miss World 2021 Karolina Bielawska. W trakcie imprezy kandydatki zaprezentowały się m.in. w strojach kąpielowych, sukniach koktajlowych, sukniach ślubnych i wieczorowych.

Miss Polonia Krystyna Sokołowska to studentka i właścicielka klubu sportowego. Pracuje jako trener gimnastyki artystycznej. Biegle rozmawia w trzech językach. Ma 25 lat. Jak dowiedzieliśmy się ze sceny, jurorzy praktycznie jednogłośnie wskazali, że to właśnie do niej powinna trafić korona.

Tytuł Miss Polonia "Piękna z przesłaniem" trafił do Julii Barygi z Łodzi.

Miss Polonia Publiczności została Sandra Staszewska z Chodzieży.

I Wicemis Polonia została kandydatka z nr 16 - Karolina Malina z Kołobrzegu

Karolina ma 25 lat i jest absolwentką studiów dziennikarskich. Na koncie ma już doświadczenie w pracy jako modelka.

II Wicemiss Polonia została kandydatka z nr 4 - Julia Baryga z Łodzi

Julia to studentka Politechniki Łódzkiej. Wybrała kierunek Industrial Biotechnology, który realizowany jest w języku angielskim. Pasjami Julii Barygi są modeling oraz taniec.

