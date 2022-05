Bądź na bieżąco. Więcej o festiwalu w Cannes przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zbliżamy się do końca prestiżowego festiwalu filmowego w Cannes. Przez ostatnie dni mogliśmy podziwiać lepsze i gorsze kreacje prosto z czerwonego dywanu we Francji. Jak co roku w czasie trwania wydarzenia odbyła się gala amfAR, podczas której zbierane są pieniądze na badania związane z AIDS. Na ściance zapozowały m.in. Christina Aguilera, Eva Longoria, Ashley Graham, Candice Swanepoel, Nina Dobrev, a także Anna i Robert Lewandowscy.

Gala amfAR w Cannes. Skąpo ubrane gwiazdy pozują na czerwonym dywanie

Podczas tegorocznej gali na ściance pojawiły się mniej lub bardziej znane gwiazdy. Część z nich niestety nie trafiła z kreacją, jak np. modelka Cindy Bruna, która postawiła na czarną suknię ze skromnymi skrawkami na biuście i brzuchu. Stylizacja odkrywała bardzo dużo. Podobne suknie wybrały aniołek Victoria's Secret Candice Swanepoel oraz aktorka Nina Dobrev. Christina Aguilera, która także wystąpiła podczas wydarzenia, postawiła na mniej odsłaniającą kreację, lecz równie odważną.

Christina Aguilera

Piosenkarka zachwyciła wszystkich w pięknej welwetowej, czarnej sukni z trenem. Ręce ozdabiały złote, świecące węże, a głęboki dekolt biało-złote aplikacje. Kreacja miała mocno zaznaczone ramiona, które optycznie zwęziły talię.

Christina Aguilera Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Candice Swanepoel

Modelka wybrała prostą, koralową suknię do ziemi z wysokim rozporkiem z przodu. Jednak to, co przykuwa uwagę to dość nietypowy i bardzo głęboki dekolt. Takie krój to ostatnio bardzo mocny trend na czerwonym dywanie i nie tylko.

Candice Swanepoel Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Nina Dobrev

Aktorka postawiła na bardzo podobną kreację, co modelka. Choć jej suknia ma bardziej żywy kolor czerwieni oraz jeden rękaw połączony z rękawiczką, dekolt jest praktycznie ten sam. Dobrev dobrała do stylizacji kolię oraz efektowne kolczyki i pierścionki.

Nina Dobrev Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Jesteście ciekawi, jak prezentowały się inne gwiazdy? Więcej zdjęć z gali znajdziecie w galerii u góry strony.

