Prawnicy Amber Heard podważają zeznania świadków Deppa. Dowodzą o przemocy

Johnny Depp i Amber Heard przez kilka tygodni opowiadali o najbardziej intymnych szczegółach swojego związku na oczach całego świata. Proces o zniesławienie dobiega końca, a podczas spotkania, które odbyło się 27 maja, prawnicy obu stron przedstawili mowy końcowe. Dla każdej z nich przewidziano dwie godziny na końcową argumentację. Po nich nastąpią obrady ławy przysięgłych. Prawnik Amber Heard nie gryzł się w język, atakując zespół Deppa.

Prawnicy Amber Heard podważają zeznania świadków Deppa. Dowodzą przemocy

Benjamin Rottenborn podczas mowy końcowej przedstawił szerszy pogląd na to, jak zespół aktora próbuje przedstawiać ofiary przemocy domowej w medialnym procesie o zniesławienie. Odpowiedział na zarzuty o brak konkretnych dowodów, zauważając, że przemoc domowa rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami, a ofiary nie zaczynają zbierać dowodów po pierwszym akcie agresji.

Pomyślcie o wiadomości, jaką pan Depp i jego prawnicy wysyłają do Amber, a co za tym idzie, do każdej ofiary przemocy domowej na całym świecie. Jeśli nie robiłaś zdjęć, to się nic nie stało. Jeśli robiłaś zdjęcia, są sfabrykowane. Jeśli nie powiedziałaś znajomym, kłamiesz. Jeśli nie szukałaś pomocy medycznej, nie doznałaś obrażeń. Jeśli robisz wszystko, co w twojej mocy, aby pomóc swojemu współmałżonkowi, osobie, którą kochasz, uwolnić się od nadużywania narkotyków i alkoholu, które zmieniają go w przepełnionego wściekłością potwora, sama jesteś potworem - mówił Benjamin Rottenborn.

Zauważył, że aktorka przez długi czas znosiła przemoc psychiczną i fizyczną w imię miłości. Do końca miała wierzyć, że Depp się zmieni i zerwie z nałogami. Jego zdaniem, ich relacja była cyklem przemocy, a teraz Johnny Depp próbuje stawiać się w roli ofiary i obwiniać Amber. Rottenborn dodał, że to Heard odeszła od aktora, a on w ramach zemsty rozpoczął "kampanię globalnego upokorzenia" przeciwko niej. Przypomniał ławie przysięgłych o zeznaniach świadków Heard, który widzieli ślady na jej ciele na początku związku z Deppem.

Prawnicy Amber Heard podważają zeznania świadków Deppa. Dowodzą o przemocy Fot. Screen/ YouTube/ Law&Crime Network/ WATCH LIVE: Johnny Depp v Amber Heard Defamation Trial Day 24 - Closing Arguments

Głos zabrała również Elaine Bredehoft, która podczas procesu kilka razy wykazała się niekompetencją. Dowodziła, że Amber robiła co w jej mocy, by walczyć o małżeństwo:

Wszyscy wiemy, że Amber zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby nie wyjawić, kim był Johnny, nie wnosić oskarżenia, nie kazać go aresztować. Pan Depp po prostu nie może udowodnić, że ani razu nie znęcał się nad Amber - kontynuował.

Bredehoft próbowała przekonać ławę przysięgłych, że aktor ma niechlubną historię pozywania bliskich mu niegdyś osób, tak jak zrobił to z byłym menedżerem biznesowym, Joelem Mandelem. Wspomniała również zeznania byłego przyjaciela aktora, Bruce’a Witkinsa z którym Depp zerwał kontakt po 40 latach znajomości.