Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Związek Johnny'ego Deppa i Amber Heard z pewnością przejdzie do historii, a wszystko za sprawą procesu dekady o zniesławienie, który od kilku tygodni jest transmitowany na żywo z sali sądowej w Fairfax w stanie Wirginia. 27 maja odbyły się mowy końcowe, a po nich rozpoczną się obrady ławy przysięgłych. Jako pierwsza głos zabrała strona aktora. Po prawniczce Camille Vasquez, która zarzuciła Heard manipulacje, na mównicy wystąpił Benjamin Chew. Odwołał się do trudnego dzieciństwa Deppa i nawiązał do jego córki i syna. - Chodzi o pokazanie dzieciom pana Deppa, Lily Rose i Jackowi, że warto walczyć o prawdę - wyznał.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najgłośniejsze rozwody gwiazd. Małżeństwo Brada Pitta ucierpiało przez alkohol. Polscy Beckhamowie rozstali się po zdradzie

Zobacz wideo Jak wyglądało małżeństwo Deppa i Heard? Oto najmocniejsze momenty z zeznań świadków

Proce Depp vs Heard. Prawnik aktora w mowie końcowej punktuje manipulacje Amber

Adwokat Deppa, Benjamin Chew, w końcowych argumentach wskazujących na zszarganie dobrego imienia aktora przywołał ruch #MeToo, stwierdzając, że Amber Heard nie była prawdziwą ofiarą przemocy domowej. Ruch #MeToo rozwinął się w 2017 roku, po tym, jak wiele kobiet w końcu odważyło się zabrać głos i publicznie opowiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym ze strony wpływowych mężczyzn.

Chew zwracając się do ławy przysięgłych zauważył, że Depp nigdy nie twierdził, że jest idealną osobą, ale nie zasługuje na to, by jego dziedzictwo zostało "zniszczone przez okrutne kłamstwa i manipulacje".

Kłamstwa z biegiem czasu zaczęły narastać i trzeba je w końcu powstrzymać. Me Too to ważny ruch, ruch, który pan Depp wspiera i w który wierzy. To prawdziwe osoby, które przeżyły nadużycia, a nie pani Heard. Prawdziwe ofiary potrzebują ochrony, a prawdziwi sprawcy muszą stawić czoła reperkusjom - powiedział.

Chew oskarżył Heard o wykorzystanie ruchu #MeToo, kiedy napisała swój głośny esej, który w 2018 roku ukazał się na łamach "The Washington Post". Dodał, że żadna z poprzednich partnerek aktora nie oskarżyła go o nadużycia. Jak zauważył, niezależnie od wyniku sprawy, reputacja Deppa zostanie "na zawsze nadszarpnięta" przez zarzuty jego byłej żony. Wypunktował kłamstwa aktorki przyznając, że ta manipulowała ławą przysięgłych zeznając na temat Kate Moss. Jednak jej zeznania przedstawiły Deppa w zupełnie innym świetle. Podkreślił przy tym, że Amber Heard nie wzięła odpowiedzialności za swoje czyny i jak pokazała w sądzie, ma wymówki na wszystko.

El Dursi w odważnej "stylizacji" świętuje urodziny ukochanego. Pokazała, co dla niego przygotowała

Poniżej proces Depp vs Heard na żywo.