"Gwiazdy o gwiazdach" to format Plotka, w którym znani i lubiani mówią prawdę o swoich kolegach i koleżankach z show-biznesu. Smolasty jest według Magdy Beredy świetnym człowiekiem, a Wardęga przeraża Izabelę Zabielską. Sprawdźmy, czego dowiemy się o Fagacie.

"Gwiazdy o gwiazdach". Co celebryci sądzą o Fagacie?

Fagata, czyli tak naprawdę Agata Fąk jest popularną polską influencerką. Celebrytka nigdy do tej pory nie powiedziała, ile ma lat. Wiadomo jednak, że swego czasu była związana ze znanym youtuberem - Stuu. Po rozstaniu chętnie komentowała sprawę, co przyczyniło się do rozwoju jej mediów społecznościowych. Dzisiaj Fagatę na Instagramie obserwuje aż 1,3 miliona użytkowników. Sprawdziliśmy, co o niej myślą inni influencerzy.

Fagata to na pewno ta osoba, która lubi w swoim życiu przeżyć trochę dramy i rollercoasteu - stwierdził Kacper Porębski.

Nie wiem tak naprawdę, jak mam ją postrzegać, bo na żywo była dla mnie bardzo niemiła - dodała Margarita Ischenko.

Opinie o Fagacie były mocno podzielone. Przekonajcie się sami!