Małgorzata Lewińska z "Lokatorów" chwali się kolacją z córką. Hela poszła w ślady mamy

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Pomimo tego, że Małgorzata Lewińska ma na swoim koncie wiele ról, to największą popularność przyniosły jej seriale "Lokatorzy" i "Sąsiedzi", w których zagrała u boku Michała Milowicza. Obecnie aktorka rzadziej występuje i raczej unika blasku fleszy. Nie oznacza to jednak, że całkowicie usunęła się w cień. Co jakiś czas w mediach społecznościowych dzieli się ciekawostkami z życia zawodowego i prywatnego. Tym razem pokazała, jak spędziła tegoroczny Dzień Matki.

Krupa prowadzała córkę na smyczy, a Zborowska-Neves swoją ugryzła

Zobacz wideo Czy ma taki głos jak mama? I jak wygląda? Poznajcie córkę Krystyny Czubówny

Małgorzata Lewińska opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie: Dziękuję moim dzieciom

Małgorzata Lewińska w opublikowanym na instagramowym profilu poście pochwaliła się, jaką niespodziankę z okazji Dnia Mamy przygotowała dla niej córka Hela. Okazało się, że obie panie miło spędziły czas podczas wspólnego posiłku.

Dzień Mamy zakończony kolacją z córką. Dziękuję moim dzieciom - całej niezwykłej czwórce, że jestem ich mamą - napisała.

Do wpisu dodała fotografię, na której pozuje z ukochaną córką.

Małgorzata Lewińska Instagram/@malgosia.lewinska.official

Córka Małgorzaty Lewińskiej obiecującą wokalistką

Córka Małgorzaty Lewińskiej postanowiła iść w ślady mamy i również spróbować sił w show-biznesie. W 2020 roku Hela Mirecka wydała debiutancki singiel "Jedną nogą". W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak w programie "Dzień dobry TVN" opowiedziała o kulisach jego powstawania.

To jest piosenka, którą napisałam jakiś czas temu. To był tylko pomysł, ale kiedy było wiadomo, że będę coś wydawać z wytwórnią, to wtedy dopisałam tę piosenkę - powiedziała.

Od tej pory Hela regularnie występuje na scenie. Jeden z jej koncertów odbył się 25 maja w Warszawie. W opublikowanym na Instagramie poście podzieliła się z internautami wrażeniami z tego wydarzenia.

Co to za magia się wydarzyła na środowym koncercie w Warszawie. Były tańce i szaleństwa! Ciężko mi znaleźć słowa, więc powiem DZIĘKUJĘ! Daliście mi tyle energii na dalsze działania.

Również dumna mama udostępniła w mediach społecznościowych fragmenty koncertu Heli. Okazało się, że córka zadedykowała jej jedną z piosenek.

Hela Mirecka Instagram/@malgosia.lewinska.official

Trzymamy zatem kciuki za dalszy rozwój kariery Heli Mireckiej.

Tiktokerka obnaża "naturalność" księżnej Kate. Doczepy i co jeszcze?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl