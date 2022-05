Więcej aktualnych informacji na temat powiązań rodzinnych gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Maryla Rodowicz niedawno wybrała się do teatru, żeby obejrzeć "Zemstę" z córką, były partnerami i przyjaciółmi. W krakowskim teatrze STU gościła piosenkarka z córką - Katarzyną Jasińską, której ojciec - Krzysztof Jasiński, były partner Maryli Rodowicz także był obecny na premierze i znalazł się na zdjęciu. Obok nich były kochanek wokalistki z czasów PRL-u - Daniel Olbrychski z obecną żoną - Krystyną Demską-Olbrychską. Co to musiało być za spotkanie!

Maryla Rodowicz pozuje z były kochankiem i byłym partnerem. Na zdjęciu znalazło się też miejsce dla obecnej żony byłego kochanka

Wielu fanom polskiego show-biznesu wydaje się, że głośne rozstania, romanse i związki mają miejsce tylko współcześnie, a liczbę byłych dziewczyn Antka Królikowskiego czy Jakuba Rzeźniczaka mało kto jest w stanie przebić. Oczywiście - jest w tym ziarno prawdy, ale cofając się, chociażby do czasów PRL-u, to możemy zauważyć, że gwiazdy w tamtym okresie nie były wcale grzeczniejsze i zdarzały się im głośne romanse. Wśród kochliwych gwiazd była m.in. Maryla Rodowicz, która miała romans z Danielem Olbrychskim, kiedy był mężem Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej. Romans wokalistki i aktora trwał aż trzy lata. Ich związek uchodził za jeden z najsłynniejszych romansów lat 70. W trakcie relacji z aktorem poznała kolejnego mężczyznę, kierowcę rajdowego, Andrzeja Jaroszewicza, dla którego straciła głowę. Następnie przez siedem lat była związana z aktorem Krzysztofem Jasińskim, z którym ma dwójkę dzieci, syna Jana i córkę Katarzynę.

Na fotografii udostępnionej przez córkę - Katarzynę Jasińską - pozują: Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski. Na przeciwko obok Maryli Rodowicz siedzi żona aktora - Krystyna Demska-Olbrychska, która siedzi obok wokalistki i byłego partnera Maryli Rodowicz - Krzysztofa Jasińskiego. Połapaliście się?