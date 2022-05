Więcej na temat rodziny królewskiej przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Niektórzy upierają się przy stanowisku, że księżna Kate jest naturalną pięknością. I fakt, choć jest piękną kobietą, nie do końca możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że naturalną. Mając nieograniczone fundusze, aż trudno uwierzyć, że nie ingerowała w swój wizerunek, mając 40 lat, a mogąc pochwalić się na przykład nieskazitelnie piękną cerą. Uwagę zwróciła na to tiktokerka, która od dłuższego czasu omawia tematy związane z brytyjską monarchią.

Księżna Kate poprawiała urodę? Nawet jeśli, to efekt jest bardzo zadowalający

Tiktokerka, o której mowa, to Amanda (@matta_of_fact), która postanowiła bliżej przyjrzeć się zdjęciom księżnej Kate z ostatniej wizyty na czerwonym dywanie w Cannes.

Chcę poruszyć temat gloryfikacji Kate Middleton jako naturalnej piękności. Wiem, że będzie to kontrowersyjne wideo, ale mam zamiar z szacunkiem wypowiedzieć się o Kate. Od czasu wizyty po Karaibach ludzie chwalą ją za blask, mówiąc, że się nie starzeje, co więcej, że wygląda coraz młodziej - zaczęła.

Kontynuując, zwróciła uwagę na krążący mit, że członkowie rodziny królewskiej są darem od Boga, w związku z czym są piękni i czyści. Amanda wymieniła, co zmieniło się prawdopodobnie w wyglądzie Kate, odkąd stała się osobą publiczną.

Nadszedł czas, abyśmy zrozumieli, jak ludzie wyglądają. Ta kobieta [księżna Kate] ma 40 lat, niech ma 40 lat. Wokół siebie ma cały zespół, który dba, aby wyglądała idealnie, w tym stylistę włosów, który zapewne zadbał o to, by podczas podróży po Karaibach jej włosy się nie puszyły. Warto wspomnieć też o lekarzu, który prawdopodobnie podał jej botoks, przecież mówi się o tym od lat. Wygląd Kate obejmuje również chirurgiczne zmiany jamy ustnej. Widać to po jej zębach, których wygląd różni się od tych, jakie miała, stając się członkinią rodziny królewskiej.

Amanda przyjrzała się również zdjęciom Kate z profilu i dostrzegła pewną ingerencję we fryzurze.

Mowa też o przedłużaniu włosów, o których ludzie szeptali od lat. Czy widzisz tutaj linię jej włosów, gdzie prawdopodobnie nosi opaskę, halo?

Tiktokerka podkreśliła, że nie nagrała materiału wideo, by szkalować Kate Middleton, tylko by zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach, gdzie ingerowanie w wygląd i chęć prezentowania się jak najlepiej, to po prostu norma. Amanda nie rozumie, gdy widzi, jak zwolennicy i przeciwnicy Kate kłócą się, podważając lub broniąc jej naturalną naturę. Uważa też, że zdjęcia, jakie publikowane są w sieci, zawsze są nieco podrasowane, upiększone.

Pokazuję te zdjęcia nie po to, żeby zawstydzać Kate, która korzysta z upiększaczy. Zrobiłabym wszystkie te rzeczy, gdybym mogła sobie na to pozwolić - dodała.

Pod koniec poruszyła temat Meghan Markle, która jest piętnowana za poprawianie wyglądu.