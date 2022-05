Więcej informacji i ciekawostek na temat rodziców gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Maciej Musiał nieczęsto dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami rodzinnymi. Tym razem aktor zrobił wyjątek i opublikował na Instagramie zdjęcie z mamą. Fani byli zachwyceni tym, jak wygląda Anna Musiał. Zwrócili także uwagę na piękny opis, który stworzył Maciej Musiał.

Maciej Musiał pokazał piękną mamę. Fani kolejny raz myśleli, że to siostra

Aktor z okazji Dnia Matki, który miał miejsce 26 maja, wstawił do mediów społecznościowych fotografie z przeszłości, na których pozuje z mamą. Zdjęcia opisał poruszającym wpisem:

Mama. Silna, niebywale mądra i piękna kobieta. Zawsze we mnie wierzyła. Dała mi pewność siebie, odwagę, dumę, chęć walki o wszystko, co wymyślę i mnóstwo miłości. Dziś tak wiele robi dla innych i spraw, w które głęboko wierzy. Jest dla mnie wielką inspiracją. Kocham i cieszę się, że jesteś - napisał Maciej Musiał.

W poście, który udostępnił widać, jak Anna Musiał wyglądała w czasie ślubu oraz kiedy opiekowała się małym Maciejem Musiałem. Patrząc na wrzucone do sieci kadry, można wysnuć wniosek, że kobieta przez te lata nic się nie zmieniła, a fani tylko to potwierdzili. Pisali m.in.:

Eh. Na pewno uwierzę, że to mama. Na pewno to młodsza siostra. Już nigdy nie uwierzę "internetom".

Inna zwróciła uwagę na niesamowitą urodę mamy aktora. Podkreśliła:

Przepiękna mama. Naturalna, niezrobiona (co dziś jest rzadkością) i taka dziewczęca. Śliczna!

Co myślicie o wpisie aktora? Czy Maciej Musiał jest podobny do mamy?