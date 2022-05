Bella Hadid oczarowała publiczność w Cannes. Prosta sukienka obroniła się sama. Przepiękna!

Więcej informacji i ciekawostek na temat stylizacji gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Bella Hadid nie przestaje nas zachwycać swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas festiwalu filmowego w Cannes. Modelka na premierze filmu "Broker" miała na sobie sukienkę w stylu vintage. Wyglądała w niej cudownie!

Bella Hadid czaruje w bieli. Tak niewiele trzeba, żeby wywołać efekt: Wow!

Modelka na premierę filmu "Broker", która odbyła się 26 maja 2022 roku w Palais des Festivals w Cannes, założyła kreację w stylu vintage, wyglądającą jakby żywcem była wyciągnięta z lat 2000. Tak też było! Sukienka Belli Hadid to archiwalny model domu mody Gucci w minimalistycznym stylu.

France Cannes 2022 Broker Red Carpet Fot. Petros Giannakouris / AP Photo

Seksapilu prostej stylizacji dodały świetne, półokrągłe wycięcia z elementem złotej biżuterii. To była odsłona domu mody Gucci w najlepszej możliwej wersji. Do tak efektownej sukienki wystarczyły proste, białe sandałki na szpilce oraz efektowne kolczyki. Minimum makijażu i rozwiane, jakby uczesane przez wiatr włosy dodały nonszalancji i wdzięku całości. "Look" na piątkę z plusem!

Dzień wcześniej modelka zachwyciła wszystkich czarną, bardzo geometryczną suknią na festiwalu w Cannes. Wybrała wtedy model domu mody Versace.

Tymi oto słowami gwiazda podpisała zdjęcie, na którym pozuje w wyjątkowej stylizacji:

Gianni Versace zaprojektował tę suknię w 1987 roku. To zaszczyt dla mnie, że Donatella Versace użyczyła mi ją na tak ważną noc - 75. rocznicę genialnego festiwalu filmowego w Cannes. Świętowanie filmu i oglądanie, słuchanie, ale także odczuwanie wzajemnego szacunku każdej osoby, dzięki której stworzono film, jest dla mnie niezmiennie ważną częścią mojego życia.

Co myślicie o stylizacjach Belli Hadid? Która bardziej przypadła wam do gustu?