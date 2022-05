Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

Katarzyna Kępka, która medialną karierę rozpoczynała jako prezenterka telewizyjna, nie boi się życiowych zmian. Kilka lat temu zapałała miłością do fitnessu, a wraz z partnerem, Szymonem Gasiem, stworzyli platformę treningową i zajmują się organizacją obozów. W styczniu 2022 roku Kępka poinformowała na Instagramie, że przyszedł czas na kolejny przełom w życiu i wraz z ukochanym i córką Jagną wyprowadzają się do Sri Lanki. Rodzina Kępki przez kilka miesięcy szukała wymarzonego miejsca na wyspie, aż w końcu udało im się znaleźć malowniczo położony dom z pięknym widokiem.

Katarzyna Kępka pokazała dom w Sri Lance

Kępka nowym miejscem zamieszkania pochwaliła się na Instagramie. Jak przyznała, to najładniejszy dom, jaki do tej pory znaleźli, a do tego byli w stanie pozwolić sobie na wynajem.

Domy, które widzieliśmy wcześniej, nie były nawet w 15 proc. tak piękne i funkcjonalne, a każdy miał cenę o wiele wyższą (nawet dwukrotnie) - wyznała trenerka.

Katarzyna Kępka pokazała kilka zdjęć z wynajętej rezydencji. Do dyspozycji mają w niej dużą, jasną kuchnię z przeszklonym wyjściem na taras, przestronny salon, a także nowoczesną łazienkę i dwie duże sypialnie. Całe wnętrze urządzone jest w jasnych kolorach z kilkoma ciemniejszymi elementami i drewnianymi dodatkami.

Bezsprzecznie największą zaletą posiadłości trenerki jest jednak ogród. Rodzina Kępki może nie tylko korzystać z prywatnego basenu, ale też z patio mają własną ścieżkę na plażę, a ocean oddalony jest zaledwie kilka kroków od domu. Można się rozmarzyć!

Katarzyna Kępka poznała ukochanego, kiedy pomagał jej dojść do upragnionej sylwetki - Szymon Gaś jest bowiem trenerem personalnym. Parą są już od dziesięciu lat, a w listopadzie 2016 roku na świat przyszła ich córka Jagna.