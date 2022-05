Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W ostatnim tygodniu procesu Johnny'ego Deppa i Amber Heard w sądzie pojawił się między innymi powołany przez prawników aktorki psychiatra oraz zeznający na korzyść aktora ekspert w dziedzinie własności intelektualnej. Z kolei w środę 25 maja wezwano na świadka byłego pracownika TMZ. Morgan Tremaine pracował jako kierownik ds. zadań terenowych i był odpowiedzialny za około 20 paparazzi w Los Angeles.

Zeznania Morgana Tremaine'a przez pewien czas stały pod znakiem zapytania. Okazało się, że jego były pracodawca złożył wniosek, w którym domagał się, aby mężczyzna nie zjawił się jednak w sądzie. Jak dowiedzieliśmy się w trakcie procesu, TMZ argumentowało swoją decyzję tym, że dziennikarz nie może ujawniać źródeł informacji, z których korzystał portal.

Sędzia odrzuciła wniosek i tym samym Morgan Tremaine ujawnił kilka interesujących informacji. Między innymi zdradził kulisy tego, jak powstało zdjęcie z 27 maja 2016 roku, a więc w dniu, w którym Heard złożyła wniosek o tymczasowy zakaz zbliżania się. Fotografia ta obiegła wówczas cały świat, ponieważ na twarzy aktorki widać było rzekome siniaki.

Zeznaniom mężczyzny sprzeciwiał się nie tylko portal TMZ, ale również prawnicy Heard twierdząc, że powinien on zostać wezwany na świadka wcześniej. Na te słowa adwokat Deppa odparł, że mężczyzna zjawił się w sądzie z własnej woli. Tego dnia emocje sięgały zenitu. Podczas przesłuchania prawniczka Heard oskarżył mężczyznę o to, że zeznaje, by zyskać rozgłos. Dziennikarz natychmiast odpowiedział na te słowa:

Nic na tym nie zyskuję. Właściwie to stawiam się niejako na celowniku TMZ [...]. A ja nie szukam tu żadnych 15 minut sławy. To samo mógłbym powiedzieć o przyjęciu Amber Heard jako klientki - odparł.

Jego słowa rozbawiły zarówno Deppa, jak i zgromadzone w sądzie osoby.

