Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Katarzyna Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem układa swoje życie na nowo. Gwiazda ma również nową menadżerkę od wizerunku, którą została Aldona Wleklak. Ostatnio okazało się, że aktorka jest w znacznie lepszym humorze i wygląda na to, że to wszystko dzięki jej dzieciom. W pierwszym wywiadzie po rozstaniu zdradziła naszemu reporterowi, jakie prezenty wręczyły jej pociechy z okazji Dnia Mamy. Tylko pozazdrościć takiej relacji. Nie zabrakło również nawiązania do byłego partnera.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najgłośniejsze rozwody gwiazd. Małżeństwo Brada Pitta ucierpiało przez alkohol. Polscy Beckhamowie rozstali się po zdradzie

Zobacz wideo Syn Katarzyny Cichopek czyta krytyczne komentarze. Jak reaguje?

Katarzyna Cichopek w pierwszym wywiadzie po rozstaniu. Opowiedziała o dzieciach

Gwiazda na Kongresie Zdrowia Kobiet promieniała i, jak sama przyznała, zawdzięcza to dzieciom. W dniu kobiet jej syn i córka przygotowali dla aktorki chwytające za serce prezenty.

Dzisiaj najpiękniejszy dzień. Moje dzieciaki w piżamkach wskoczyły rano do łóżka, wyściskały mnie, wykochały. Powiedziały mi to, co najważniejsze, czyli że bardzo mnie kochają, a następnie wręczyły prezenty. I te prezenty są po prostu obłędne. Za każdym razem, kiedy o nich mówię, to się wzruszam - zaczęła gwiazda.

Syn osobiście wsiadł na rower, pojechał daleko do sklepu, żeby kupić piękne kryształowe misiaczki, które mają symbolizować jego i Helenkę. Córeńka przygotowała mi piękne pudełeczko po zapałkach, obklejone. Na górze napisane "mama, kocham cię", a w środku są małe karteczki z afirmacjami na każdy dzień i codziennie mam czytać jedną karteczkę - dodała.

Katarzyna Cichopek w pierwszym wywiadzie po rozstaniu. Opowiedziała o dzieciach Fot. Instagram/ katarzynacichopek

Cichopek zdradziła, jak jej dzieci zareagowały na zamieszanie w życiu prywatnym rodziców:

Rzeczywiście sytuacja jest trudna dla całej naszej rodziny, ale wydaje mi się, że zdamy ten egzamin, bo bardzo się kochamy, wspieramy. Staram się robić absolutnie wszystko, żeby chronić dzieci, przed mediami i przed jakimiś komentarzami - powiedziała Katarzyna.

Gwiazda wspomniała również o byłym partnerze i skorzystała z okazji, by podkreślić, jak bardzo jest mu wdzięczna za to, że cała sytuacja pomiędzy nimi nie odbija się na ich dzieciach.

Jestem też wdzięczna Marcinowi za to, że robi wszystko, żeby dzieciom było dobrze. To jest dla mnie najważniejsze, bo dzieci są dla mnie najważniejsze. To nie jest łatwy moment, ale mam też gigantyczne wsparcie ze strony swojej rodziny.

Katarzyna wyznała, że nie oglądała głośnego wywiadu Hakiela w "Mieście Kobiet".

Dziennikarz wydał Amber Heard. Twierdzi, że umawiała się z paparazzi

Trzeba przyznać, że Katarzyna Cichopek w rozmowie o Marcinie Hakielu wykazała się dużą klasą.