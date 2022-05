Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiele gwiazd szczyci się, tym, że mają świetne relacje z rodzicami. Matki bardzo często pomagają im stawiać pierwsze kroki w świecie show-biznesu, wspierają i pomagają radzić sobie ze wszystkimi trudnościami. Niestety nie wszyscy celebryci mogą się pochwalić ciepłymi stosunkami z matką.

Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk, w przeszłości doświadczyła problemów w kontaktach z matką. Konflikt aktorki z jej rodzicielką zaczął się kilka lat temu. Celebrytka uważała, że matka wkładała zbyt wiele starań w zrobienie z niej gwiazdy. Włodarczyk miała pretensję, że kobieta więcej uwagi poświęcała karierze córki niż jej samej. Pogodziły się po latach.

Jennifer Aniston

Gwiazda "Przyjaciół" pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej ojciec to Johna Aniston, a matką jest Nancy Dow. Aktorka w dzieciństwie nie mogła dogadać się ze swoją rodzicielką. Kobieta bardzo ceniła sobie wygląd i prezencję. Właśnie to był jeden z powodów, przez które zbudowała toksyczną relację ze swoją córką. Aniston przez matkę wpadła w ogromne kompleksy, do dziś ma o to żal do niej. Przyznała, że czasami nie odzywały się do siebie przez lata.

Aleksandra Kisio

Nie najlepsze relacja ze swoją mamą ma również Aleksandra Kisio. Kilka lat temu na łamach tabloidu Izabela Kisio-Skorupka opowiedziała o tym, że córka wyrzuciła ją z domu. Co więcej, kobieta żaliła się, że narzeczony aktorki odnosił się do niej bez szacunku. W odpowiedzi na te słowa gwiazda wydała oświadczenie, w którym wszystkiemu zaprzeczyła, a następnie odcięła się od swojej rodzicielki. Obie panie do dziś pozostają skonfliktowane i nie utrzymują ze sobą kontaktu. Matka aktorki nie została nawet zaproszona na jej ślub.

Edyta Górniak

Przez lata słabe relacje z mamą miała również Edyta Górniak. Piosenkarka zarzucała jej, że nie okazywała jej czułości i nie wspierała w trudnych chwilach.

W dzieciństwie byłam bardzo karcona. Dorastałam w przekonaniu, że nie zasługuję na miłość mamy. Więc się coraz bardziej starałam. A czym się bardziej starałam, tym ona mnie bardziej poniżała. Myślałam, że robię wszystko nie dość dobrze, żeby, zasłużyć na miłość mamy - powiedziała Edyta Górniak w jednym z wywiadów.

Co więcej, kiedy gwiazda rozwiodła się z Dariuszem Krupą, jej mama opowiedziała się w mediach po stronie zięcia. Pomimo trudnej przeszłości panie pogodziły się i obecnie mają ciepłe relacje.

Anna Wendzikowska

Również Anna Wendzikowska nie miała najłatwiejszego dzieciństwa. Prezenterka nie ukrywa, że nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, którzy byli wobec niej bardzo wymagający i jako dziecko musiała się bardzo starać, aby zyskać ich aprobatę.

Miałam w domu tak wyśrubowane wymagania, że nie było wyjścia. Słabo to wspominam, ponieważ musiałam uczyć się mnóstwa bezsensownych rzeczy, zamiast rozwijać się w tym, co było moje. Tylko dlatego, że oczekiwano ode mnie, że z każdego przedmiotu będę miała szóstkę. Koszmar - zdradziła jakiś czas temu na instagramowym profilu

Dodała także, że obecnie rodzice nie pomagają jej w opiece nad córkami.

