Dzień ślubu to dla przyszłych małżonków ważny dzień. Wszystko musi być perfekcyjne - od wnętrza, przez jedzenie, po wygląd. Panny młode latami przygotowują się na tę uroczystość. Wybierają najpiękniejsze suknie ślubne, próbują różnych makijaży i fryzur. Wszystko po to, aby w ten wyjątkowy dzień prezentować się jak najlepiej. Do pewnego incydentu doszło podczas przyjęcia weselnego Tiktokerki. To koszmar każdej panny młodej, a co najgorsze - przyczynił się do niego pan młody.

Pan młody naraził się pannie młodej podczas wesela. Będzie rozwód?

Chloe Newhamilton to 20-letnia influencerka, która dzieli się życiem prywatnym na TikToku. Ostatnio odbył się jej ślub. Przygotowaniami oraz zdjęciami z ceremonii pochwaliła się na platformie. Kobieta prezentowała się oszałamiająco w imponującej sukni o kroju księżniczki, z długim trenem, dopracowanym makijażem i gładkim, niskim kokiem ozdobionym opaską. Wyglądała jak z bajki, jednak do czasu.

Tradycją jest, że para młoda karmi się nawzajem tortem. Kiedy Chloe i jej mąż podeszli do wysokiego ciasta weselnego, pan młody zrobił coś niewyobrażalnego. Wszystko zostało nagrane, a Newhamilton opublikowała to na TikToku. Mężczyzna złapał w rękę spory kawałek tortu i próbował wcisnąć go do ust żony. Kobieta broniła się przed tym, aż upadła na podłogę. Nie powstrzymało to jej męża, który wtarł tort w jej twarz. Po incydencie Chloe chciała się podnieść i gonić uciekającego partnera, lecz była w totalnym szoku.

Pod filmikiem znalazło się wiele komentarzy w języku polskim. Internauci byli oburzeni zachowaniem pana młodego.

Szybki rozwód.

Pełna akceptacja na unieważnienie ślubu.

Facet prosi się o rozwód.

Na szczęście do zakończenia małżeństwa nie doszło. Chloe wciąż w opisie podaje, że wyszła za najlepszego przyjaciela. Jak to mówią, na dobre i na złe.