W Cannes trwa właśnie 75. festiwal filmowy, który zakończy się 28 maja. Na czerwonym dywanie nie zabrakło naszych rodzimych gwiazd. Anna i Robert Lewandowscy, najsłynniejsza polska power couple, brylowali podczas premiery filmu Baza Luhrmanna "Elvis". Anna dosłownie błyszczała, pozując do zdjęć w przylegającej do ciała fioletowej sukni z cekinów. Na premierze obecny był także zespół Maneskin, który wykonuje utwór "If I Can Dream" ze ścieżki dźwiękowej do filmu. Do zaskakującego wydarzenia doszło, kiedy Robert i Anna opuszczali hotel Martinez w Cannes, gdzie zebrała się cała celebrycka śmietanka. Do piłkarza podszedł Damiano David, lider zespołu Maneskin i poprosił go o zdjęcie.

Anna i Robert Lewandowscy w Cannes. Trenerka skradła show

Robert Lewandowski zrobił sobie zdjęcie z wiernym fanem. Lewego zaczepił lider zespołu Maneskin

Grupa Maneskin zyskała ogromną popularność dzięki spektakularnemu zwycięstwu w zeszłorocznej Eurowizji. Charyzmatyczny zespół zachwycił publiczność i zyskał ogromną popularność w Europie i na świecie. Rok po zwycięstwie w plebiscycie, bilety na koncerty grupy rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Jeszcze kilka lat temu nikt o nich nie słyszał, a teraz sami mogą się poszczycić statusem gwiazdy. Damiano David oprócz tworzenia muzyki jest fanem piłki nożnej, jego ulubiony klub to AS Roma. Kiedy przed premierą filmu "Elivs" spotkał Roberta Lewandowskiego, jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, nie mógł się powstrzymać i poprosił go o wspólne zdjęcie. Fani zespołu oszaleli i filmik z tego zaskakującego spotkania krąży po sieci i zbiera liczne komentarze.

Mój ulubiony piłkarz i ulubiony piosenkarz razem na jednym zdjęciu!

To słodkie! Damiano jest jak podekscytowany dzieciak, który właśnie spotkał swojego idola.

Duet, którego w życiu bym się nie spodziewał.

I teraz kto z kim chciał mieć pierwszy zdjęcie - czytamy w komentarzach internautów na TikToku.

Niezwykły występ Maneskin we Włoszech. Damiano David popłakał się na scenie

Robert Lewandowski rozmawia z "Massimo", a Anna pokazała zdjęcie z Georginą Rodriguez

W takim natłoku gwiazd i celebrytów nietrudno, o kolejne spotkania znajomych gwiazd. Michelle Morrone, znany z roli Massimo w filmie "365 dni: Ten dzień" udostępnił na Instagramie krótki filmik z Robertem Lewandowskim. Ania Lewandowska pokazała na swoim koncie zdjęcie z Georginą Rodriguez z dopiskiem "Miło było cię znowu widzieć". Festiwal potrwa do 28 maja, więc to już ostatni moment na podziwianie pięknych kreacji i wystawnych przyjęć.