Piotr i Dorota to uczestnicy ostatniego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para miała ogromne trudności z przyzwyczajeniem się do życia z kamerami, przez co ich małżeństwo miało lepsze i gorsze momenty. Po zakończeniu programu Piotr na Instagramie opublikował oświadczenie, a także udzielił wywiadu. Opowiedział, że po programie razem z Dorotą starali się stworzyć udane małżeństwo, lecz nie udało im się. Teraz głos zabrała jego była partnerka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Dorota odniosła się do relacji z Piotrem

Mąż Doroty zdążył już opublikować wpis, w którym wyjaśnił, co obecnie łączy go z żoną. Dorota milczała, ale do czasu. Opublikowała post z oświadczeniem na Instagramie.

Planowałam napisać post, w którym tłumaczę wam, jak pewne rzeczy wyglądają z mojego punktu widzenia. Dziś w nocy zrozumiałam, że chcę odpuścić, bo to czasem najlepsze, co można dla siebie zrobić.

Dorota potwierdziła rozstanie z Piotrem, do którego doszło w grudniu i nazwała ją najlepszą decyzją.

Idąc do programu, nie zakładałam w żadnym momencie, że to małżeństwo się nie uda. Z tego powodu bardzo trudno było przyznać się przed sobą, że nie wychodzi. Dziś uważam, że decyzja o definitywnym rozstaniu z mężem, którą podjęliśmy w grudniu, była dla nas tą najlepszą. Nie traktuję tego jak porażkę, ale jak doświadczenie, które mnie rozwinęło. Nie tę, którą poznaliście w programie, ale tę, którą jestem w rzeczywistości.

