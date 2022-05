Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Bella Hadid regularnie pojawia się na Festiwalu Filmowym w Cannes. Nie inaczej było w tym roku. We wtorek modelka zjawiła się na premierze filmu "The Innocent". Specjalnie na tę okazję wybrała wyjątkową suknię, w której wyglądała zjawiskowo. Jej stylizacja przyćmiła wszystkich.

Bella Hadid zachwyca na czerwonym dywanie w Cannes

Modelka miała na sobie dopasowaną w talii, długą czarną suknię zaprojektowaną przez dom mody Versace. Co ciekawe, model ten nie pochodzi z ich najnowszej kolekcji. Kreacja powstała w 1987 roku i wykonał ją Gianni Versace dla austriackiej śpiewaczki Helgi Dernesch na koncert w operze Salome w Teatro alla Scala w Mediolanie.

Stylizację uzupełniła biżuterią marki Chopard. Postawiła też na fryzurę w postaci gładkiego koka ze splecionego warkocza. Całość prezentowała się niezwykle elegancko. Tym samym Bella Hadid kolejny raz udowodniła, że ma nienaganny styl.

France Cannes 2022 The Innocent Red Carpet Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Bella Hadid przywraca do mody dawne projekty słynnej marki

To nie był jednak koniec stylizacji, które tego wieczoru zaprezentowała modelka. Na kolejnym przyjęciu Hadid miała na sobie wieczorową suknię z sięgającym talii dekoltem oraz wycięciami po bokach i skórzanym pasem. W tym przypadku również był to projekt Versace. Tym razem jednak zaprojektowała go w 2001 roku Donatella Versace. Więcej zdjęć Belli Hadid znajdziecie w galerii na górze strony.

France Cannes 2022 75th Anniversary Celebration Dinner Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

