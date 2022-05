Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Anna Czartoryska powitała na świecie syna Stefana 18 kwietnia 2022 roku. 25 maja wstawiła do sieci zdjęcie, na którym widać, że już jest w świetnej formie fizycznej. Aktorka pokazała brzuch, ale był on tylko pretekstem do podzielenia się z fanami głębszym przemyśleniem.

Zobacz wideo One niedawno urodziły. Które celebrytki ostatnio zostały mamami?

Przedstawiamy programy telewizyjne, które 15 lat temu były hitami polskiej telewizji

Anna Czartoryska pokazuje formę po ciąży. Jest na czym zawiesić oko!

Aktorka od kwietnia 2013 roku jest żoną Michała Niemczyckiego, syna miliardera Zbigniewa Niemczyckiego. Para ma czworo dzieci: Ksawerego, Janinę, Antoniego oraz Stefana. Ostatni urodził się w kwietniu, a jak widać na najnowszym zdjęciu, Anna Czartoryska już zdążyła wrócić do świetnej formy. Mimo to uważa, że nie należy na kobietach wywierać presji w tym temacie. Podzieliła się z internautami niezwykle szczerym wpisem.

Oj, korci, żeby się niecierpliwić, zastanawiać, czy wróci do tego jak było, szczypać, wciągać, poganiać, mierzyć, porównywać się i wstydzić. Biorę głęboki wdech. Jak strasznie dużo wymagamy od naszych (i cudzych) ciał, które noszą, rodzą, karmią, nie dosypiają, a my pytamy o formę, nie o zdrowie, o brzuch, a nie o głowę - napisała gwiazda.

Następnie dodała:

Wszystko w swoim czasie! Dbajmy o siebie, pamiętając o drodze, jaką przeszłyśmy i pozwólmy sobie czasem odpocząć. Kochane mamy, życzę wam w przededniu naszego święta, żebyście były docenione, zaopiekowane i otoczone miłością. Przez najbliższych, a przede wszystkim przez siebie same - podkreśliła.

Jej czuły wpis spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem fanek. Szczęśliwe napisały:

Ania! Lepiej bym tego nie ujęła.

Inna dodała:

Bardzo mądre słowa dużo zdrówka dla mądrej mamusi.

Co myślicie o wypowiedzi Anny Czartoryskiej?