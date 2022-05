Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Joanna Kulig najlepszą europejską aktorką. Niesamowita reakcja gwiazdy

Joanna Kulig jest jedną z najbardziej uzdolnionych polskich aktorek. Ostatnio gwiazda przebywa w Cannes, gdzie odbywa się 75. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Artystka zasiada w jury konkursu Un Certain Regard. W związku z tym regularnie pojawia się na festiwalowym czerwonym dywanie, na którym prezentuje oryginalne stylizacje.

Joanna Kulig po raz kolejny zachwyciła stylizacją w Cannes. Spójrzcie tylko na te buty!

Joanna Kulig jest nie tylko świetną aktorką. Jej stylizacje z czerwonego dywanu w Cannes pokazują, że gwiazda ma szansę zostać również ikoną mody. Ostatnio artystka miała na sobie czerwony garnitur, który zestawiła z koszulą w kolorze fuksji. Tym razem Joanna Kulig wybrała elegancką długą suknię w kobaltowym odcieniu. Kreacja zdobiona była błękitno-złotym wzorem. Aktorka zdecydowała się na srebrne dodatki, okazałe kolczyki i szpilki zapinane wokół kostek. Uwagę przyciągała także oryginalna fryzura gwiazdy. Artystka postawiła na efekt mokrych włosów, które zaczesała do tyłu.

France Cannes 2022 The Innocent Red Carpet Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Joanna Kulig zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli w filmie "Zimna Wojna", który otrzymał trzy nominacje do Oscara, a ona za pierwszoplanową rolę dostała Europejską Nagrodę Filmową. Wystąpiła także w kilku zagranicznych produkcjach, między innymi w brytyjskim serialu Netflixa "The Eddy". Zauważalną rolę zagrała we francuskim "Sponsoringu" z Juliette Binoche.

Na co dzień aktorka stroni od mediów i chroni swoje życie prywatne. Wiadomo jednak, że od kilkunastu lat jej mężem jest Maciej Bochniak, reżyser i scenarzysta. W 2019 roku para powitała na świecie syna.