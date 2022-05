Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Dopiero co Anna i Robert Lewandowscy wrócili z wakacji w Turcji, a już ponownie spakowali walizki i wyruszyli w kolejną podróż. Tym razem na zaproszenie producenta luksusowej biżuterii Chopard polecieli do Cannes, gdzie do 28 maja trwa festiwal filmowy.

Cannes 2022. Anna Lewandowska spotkała się z Georginą Rodriguez

Tuż po przyjeździe Lewandowska pochwaliła się kadrami ze słonecznego wybrzeża Francji. Jedno ze zdjęć, na którym pozuje u boku męża, zostało zrobione na słynnym balkonie w hotelu Martinez. W tym samym miejscu odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Chopard. To właśnie podczas tego wydarzenia Lewandowska spotkała się z partnerką Cristiano Ronaldo, Georginą Rodriguez.

Miło cię było znowu widzieć Georgina - napisała Anna Lewandowska w opublikowanej na Instagramie relacji.

Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała także krótkie nagranie na InstaStories, na którym widać, jak czule wita się z Rodriguez.

Anna Lewandowska spotkała się z Georginą Rodriguez Instagram/@annalewandowskahp

Anna Lewandowska i Georgina Rodriguez miała okazje się już spotkać w 2020 roku, kiedy towarzyszyły swoim partnerom podczas gali Globe Soccer Awards. Wówczas zarówno mąż "Lewej" jak i Cristiano Ronaldo odebrali nagrody. Polak w kategorii najlepszy piłkarz 2020 roku, a Portugalczyk otrzymał tytuł najlepszego piłkarza 20-lecia. Więcej zdjęć obu pań znajdziecie w galerii.

Georgina Rodriguez na Festiwalu Filmowym w Cannes

Pojawienie się Georginy Rodriguez na festiwalu filmowym było dla wielu osób wielkim zaskoczeniem. Partnerka zawodnika Manchesteru United od kilku lat odwiedza Cannes, ale tym razem sądzono, że nie zdecyduje się na podróż ze względu na niedawną śmierć dziecka.

