Angielski dziennikarz i prezenter telewizyjny, Richard Madeley, w programie "Good Morning Britain" skrytykował Meghan Markle. W programie śniadaniowym zapytał wprost, czy w związku z udarem ojca, księżna Sussex zakończy konflikt rodzinny, który trwa między nimi już od wielu lat.

Meghan Markle pod ostrzałem. Dziennikarz nie zostawił na niej suchej nitki

25 maja 2022 roku w odcinku popularnego programu śniadaniowego "Good Morning Britain", prezenterzy Richard Madeley i Susanna Reid przywitali widzów przeglądem prasy. Najgłośniejszym tematem była choroba ojca Meghan Markle.

Thomas Markle doznał udaru i we wtorek późnym wieczorem został przewieziony do szpitala. Udar spowodował u niego problemy z mową. Mężczyzna jest od dawna skonfliktowany z własną córką, która planowała lot do Wielkiej Brytanii na Platynowy Jubileusz królowej. Konflikt rozpoczął się już w 2018 roku, kiedy to ojciec Meghan Markle nie przybył na jej ślub z księciem Harrym.

Podczas porannego show pojawił się królewski biograf, Tom Bower, któremu udało się spotkać z Thomasem Markle w weekend, czyli jeszcze przed doznaniem udaru. W rozmowie z prezenterem programu śniadaniowego zdradził, że ojciec Meghan Markle był wtedy w dobrej formie. Powiedział:

Wszystko było z nim w porządku. Po prostu się przewrócił. Był na zakupach i powiedział mi, że inni ludzie pomogli mu wstać. Ale to człowiek, który naprawdę miał problemy z sercem i nie czuł się najlepiej. (...) Z drugiej strony, był bardzo podekscytowany tym, że ma lecieć do Londynu na jubileusz.

Prezenter dodał, że Thomas Markle obecnie przebywa w szpitalu z powodu problemów z mową.

Jest w szpitalu i oczywiście oprócz jego bezpośrednich problemów zdrowotnych, pojawia się pytanie: Czy jego córka pójdzie się z nim zobaczyć? Czy w końcu zakończy konflikt i pojawi się przy jego łóżku - ironizował Richard Madeley.

Tom Bower stwierdził, że Meghan Markle powtarza, iż jest empatyczną osobą, więc może wyciągnie rękę do chorego ojca.

Czy wiemy, aby z nim się kontaktowała? - padło kolejne pytanie.

Nie zrobiła tego. Nie zrobiła tego od ślubu - odpowiedział ekspert.

