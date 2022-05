Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Show-biznes rządzi się swoimi prawami. Niektóre gwiazdy musiały sporo zainwestować, żeby móc pochwalić się nieskazitelnie pięknym uśmiechem. Przyjrzeliśmy się bliżej metamorfozom, które robią duże wrażenie.

Zobacz wideo Dagmara ma sposób na o swój piękny uśmiech. Myje zęby osiem razy dziennie

Zenek Martyniuk pozbył się diastemy

Gwiazdor disco polo do tej pory uśmiechał się prawie wyłącznie z zaciśniętymi zębami. Nie pokazywał ich zbytnio także podczas śpiewania. Muzyk cierpiał na diastemę. Zenon Martyniuk zdecydował się jednak na metamorfozę i teraz nie przestaje się szczerzyć do fotoreporterów.

Zenon Martyniuk Fot. Paweł Wodzyński/ EN, Piotr Fotek/EN

Andrzej Piaseczny znacznie wybielił swój uśmiech

Andrzej Piaseczny z metamorfozą swojego uzębienia zwlekał zdecydowanie krócej niż z coming outem. Już od kilku lat śnieżnobiałe zęby Piaska rzucają się w oczy podczas różnych koncertów i festiwali. Muzyk jest trochę jak wino - im starszy, tym lepszy.

Andrzej Piaseczny Fot. KAPiF

Białe zęby i długo, długo nic. Nowy uśmiech Andrzeja Piasecznego jest naprawdę IMPONUJĄCY. Pamiętacie, jak wyglądał wcześniej?

Edyta Pazura wyszlachetniała razem z uśmiechem

O nowych zębach Edyty Pazury swego czasu było bardzo głośno. Media wyliczały nawet, że za porcelanowe licówki uzębienia Cezary Pazura musiał zapłacić około 40 tysięcy złotych. Nie wiemy, na ile te informacje są prawdziwe, ale prawda jest taka, że efekt robi piorunujące wrażenie.

Edyta Pazura Fot. Tricolors/East News, KAPiF

Maja Sablewksa - od niani dzieci Natalii Kukulskiej po pierwszoligową celebrytkę

To chyba najbardziej spektakularna metamorfoza w historii polskiego show-biznesu. Maja Sablewska zmieniła w swojej urodzie naprawdę sporo. Po aparacie na zębach nie ma już śladu, a celebrytka może teraz szeroko uśmiechać się na ściankach.

Maja Sablewska Fot. KAPiF

Sablewska zdradziła, dlaczego została zwolniona z "X Factora": Wojewódzki sobie tego nie życzy

O uśmiechu Krzysztofa Ibisza powstają już piosenki

Biel zębów Krzysztofa Ibisza to temat na osobny artykuł. Zresztą powstają o tym już nawet piosenki. Uśmiech Ibisza z roku na rok jest coraz jaśniejszy. Przypomnijmy, że prezenter jest obecny w polskich mediach od połowy lat 90. Swego czasu wydał zresztą poradnik "Jak dobrze wyglądać po 40.". Rozdział o zębach musiał sobie bardzo wziąć do serca.

Krzyszotf Ibisz Fot. KAPiF

Małgorzata Kożuchowska wyprostowała zęby

Małgorzata Kożuchowska ponad dekadę temu zdecydowała się na metamorfozę uśmiechu. Wyprostowała zęby i je wybieliła. Temat urody aktorki od lat zresztą wzbudza ogromne zainteresowanie. Swego czasu wiele kobiet czesało się "na Kożuchowską". Co do aktorskich osiągnięć, to ostatnio Małgorzata Kożuchowska otrzymała Węża dla najgorszej aktorki roku. Może za rok będzie lepiej!

Małgorzata Kożuchowska Fot. Piotr Fotek/ Reporter/ EN

Marcelina Zawadzka zachwyca uśmiechem

Marcelina Zawadzka od początku swojej medialnej kariery zachwycała urodą. To w końcu była Miss Polonia. Jednak nawet miss musiała zdecydować się na korekty uzębienia. Przemiany Marceliny podjęła się doktor Emma Kiworkowa, odpowiedzialna za metamorfozę uśmiechu wielu gwiazd. Prowadząca program "Dr Emma" w Polsat Cafe opowiedziała nam jakich zmian dokonała w uzębieniu Marceliny Zawadzkiej.

Marcelina Zawadzka najpierw miała przeprowadzone leczenie ortodontyczne. Później zabieg wybielania oraz bondingu, czyli korektę kształtu zębów. Jej metamorfozę uważam za jedną z najpiękniejszych ponieważ wciąż wygląda bardzo naturalnie. Jeśli chodzi o pozostałe gwiazdy, które poddały się metamorfozie, to w mojej opinii ostateczny efekt jest za mało naturalny. Szczególnie u Andrzeja Piasecznego i Krzysztofa Ibisza kolor zębów jest zbyt jasny - stwierdziła doktor Emma Kiworkowa.

Marcelina Zawadzka Fot. KAPiF

Przy okazji spytaliśmy doktor Emmę o to, na co należy zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na metamorfozę uzębienia.

Gdy pacjent decyduje się na metamorfozę, powinniśmy do niego podejść nieszablonowo. Każdy powinien mieć swój indywidualny plan leczenia. Jakaś drobna blondynka przynosi zdjęcie Nataszy Urbańskiej i mówi, że chce takie zęby. To tak nie działa. Bardzo pomocna jest symulacja komputerowa, żeby można było zobaczyć jak będzie się wyglądało z konkretnymi zębami. Wspólnie ustala się wielkość, kolor i kształt zębów za pomocą wizualizacji - zdradziła doktor Emma Kiworkowa.

Która metamorfoza wypadła najlepiej?