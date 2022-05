Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Steven Tyler nie zagra planowanych koncertów z zespołem Aerosmith. Wokalista grupy, jeden z najsłynniejszych rockmanów na świecie, trafił na odwyk. Najprawdopodobniej koncert, który w czerwcu był planowany w Las Vegas, zostanie przeniesiony na jesień. Muzycy napisali także, jakie są prawdopodobne przyczyny powrotu wokalisty do narkotykowego nałogu po dziesięciu latach trzeźwości.

Zobacz wideo Metamorfoza Glorianki na odwyku

Pamiętacie blondynkę z teledysków Aerosmith? Tak teraz wygląda Alicia Silverstone

Steven Tyler przeszedł operację stopy. Przez bolesną rekonwalescencję wrócił do narkotyków

Na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku pojawiło się oświadczenie muzyków. Wynika z niego, że Steven Tyler wrócił do nałogu po rekonwalescencji, która była następstwem operacji stopy.

Jak wielu z was wie, nasz ukochany brat Steven przez wiele lat pracował nad swoją trzeźwością. Po operacji stopy, w celu przygotowania się na scenę i konieczności radzenia sobie z bólem podczas tego procesu, wrócił do nałogu i dobrowolnie przystąpił do programu leczenia, aby skoncentrować się na swoim zdrowiu i powrocie do zdrowia.

Muzycy zaznaczyli, że wokalista sam zgłosił się na odwyk i jednocześnie przepraszają fanów za konieczność odwołania niektórych koncertów.

Jesteśmy zdewastowani, że tak wielu z was sprawiamy przykrość, szczególnie tym, którzy są naszymi lojalnymi fanami i często udają się w daleką podróż, by doświadczyć naszego show - poinformował zespół Aerosmith na swoim oficjalnym koncie.

Oświadczenie członków zespołu Aerosmith Fot. Facebook.com/aerosmith

Wcześniej, w swojej biografii "Does the noise in my head bother you" Tyler wyznał, że w trakcie swojej kariery był uzależniony od marihuany, kokainy, metaamfetaminy, heroiny i LSD. Zdradził też, że łącznie wydał już na narkotyki ponad sześć milionów dolarów.

Steven Tyler: Próbowałem gejowskiego seksu