Więcej na temat aktualnych wydarzeń w świecie show-biznesu przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Miniony tydzień upłynął pod znakiem polsatowskiego festiwalu w Sopocie, kolejnych premier filmowych w Cannes czy mniejszych lokalnych imprez branżowych, które organizowane były przede wszystkim w Warszawie. Fotoreporterzy mieli masę roboty, ponieważ uwieczniali na zdjęciach wiele gwiazd. Jedne zachwyciły, inne mniej, a niektóre zaliczyły nawet wpadki. Tym razem jednak w naszym zestawieniu będzie tylko o tych najlepszych wyborach. Dlaczego? Bo było ich tak wiele!

Wybory Cezarego

Anja Rubik

Modelka jest niekwestionowaną ikoną stylu, więc jej obecność w aktualnym zestawieniu tygodnia nikogo nie powinna dziwić. Gdziekolwiek się nie pojawi, zawsze zachwyca elegancją, klasą, stylem i seksapilem. Najczęściej w kreacjach francuskiego domu mody Saint Laurent, za które odpowiada jej przyjaciel Anthony Vaccarello. W ostatnich dniach mieliśmy okazję, by podziwiać Anję Rubik między innymi w cielistej sukni z kwiatem w okolicach pępka oraz czarnym garniturze. Druga opcja to ponadczasowa klasyka, która w zestawieniu z ciężką biżuterią prezentowała się znakomicie. Tak idealnie skrojony zestaw powinna mieć w szafie każda kobieta. Facet zresztą też!

Anja Rubik Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Joanna Kulig

W przypadku aktorki można mówić o wyjątkowo dobrym czasie. Nie dość, że polska artystka spełnia się zawodowo, przyjmując kolejne zagraniczne propozycje serialowe i filmowe, to w dodatku na ściankach olśniewa, a to w jej przypadku nie zawsze było oczywiste. Pamiętacie, jak pozowała do zdjęć z Bradem Pittem? No właśnie, chcielibyśmy zapomnieć o tamtej stylizacji. Na szczęście aktualnie Joanna Kulig dostarcza pięknych wrażeń dla oka, co widać na poniższym obrazku. Krwisty, oversize'owy garnitur w połączeniu z landrynkową koszulą z niewulgarnym dekoltem to kwintesencja klasy i stylu. Idealnej na festiwal w Cannes. Musimy ponadto dodać, że aktorka naprawdę rewelacyjnie prezentuje się w uczesanych do tyłu włosach.

Joanna Kulig na festiwalu w Cannes w czułych objęciach Edgara Ramireza Fot. Agencja Gazeta

Dominika Grosicka

Choć Dominika Grosicka nie należy do najpopularniejszych WAGs w kraju, w minionym tygodniu było o niej wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą dwukolorowej kreacji, w jakiej pojawiła się na Gali Ekstraklasy razem z mężem. W poniedziałkowy wieczór postawiła bowiem na balową suknię z dekoltem na plecione ramiączka. Rozcięcie z prawej strony wyeksponowało jej zgrabne nogi, a wysokie szpilki pięknie je wydłużyły. Jesteśmy fanami przede wszystkim połączenia kolorystycznego - brokatowy róż i zieleń idealnie komponują się z blond falami Dominiki. Mały minusik za srebrną torebkę. Trochę od czapy.

Dominika Grosicka, Kamil Grosicki East News

Wybory Maćka

Anna Lewandowska

Żona Roberta Lewandowskiego w sukience z domu mody Dolce & Gabbana wyglądała wspaniale. To, jaką modową metamorfozę przeszła, jest niesamowite. "Look" na miarę gwiazdy Hollywood! Fioletowa, cekinowa, dopasowana sukienka tuba do tego brylantowe kolczyki od Chopard i mamy świetną stylizację. Niebagatelny wpływ na efekt ma także sylwetka, która sprawia, że we wszystkim wygląda dobrze.

France Cannes 2022 Elvis Red Carpet Fot. Petros Giannakouris / AP Photo

Małgorzata Szumowska

Tak, jak zawsze jestem na tak, jeśli chodzi o stylizacje reżyserki, tak w tym przypadku mam pewne wątpliwości. Niby jest dobrze, bo mamy czarny, oversizowy garnitur, ale tak zwyczajnie wieje nudą. Nie pomogły dziwne, białe baletki, które zamiast dodać animuszu całości, sprawiły, że powoli przysypiam. To chyba miało być nawiązanie do trendu sprzed lat na różowe baletki domu mody Miu Miu. Niestety, nie wyszło. Jest poprawnie, ale brakuje fantazji i zabawy modą.

Infinite Storm - premiera filmu KAPiF.pl / KAPiF.pl

Danuta Stenka

Niby znowu mamy do czynienia z czarnym garniturem, ale tu oprawa jest zdecydowanie bardziej interesująca. Niebieska lamówka tworzy bardzo fajny nowoczesny klimat, a świetnie uczesane włosy oraz różowa szminka idealnie dopełniają całość. Po prostu klasa! Danuta Stenka nigdy nie zawodzi.

&Spotkanie prasowe serialu Nieobecni 2 KAPiF.pl / KAPiF.pl

A wy, co myślicie o naszych wyborach? Kto jest waszą modową faworytką?