Niech żyje "Bal"! Startuje kampania Grupy Stonewall dedykowana młodzieży LGBT+

Z najnowszych raportów Stowarzyszenia Lambda Warszawa wynika, że ponad 75 proc. polskiej młodzieży LGBT+ miewa myśli samobójcze, a blisko 65 proc. doświadczyło przemocy werbalnej. Dyskryminacja, której doświadczają w szkołach i na ulicach, jest faktem. Przyczynia się do tego także bezczynność władzy. Inicjatywę postanowiła więc przejąć Grupa Stonewall, która organizuje wsparcie dla młodzieży nieheteronormatywnej. W planach jest m.in. bal "vogueingowy". O co chodzi?

Grupa Stonewall walczy o prawa osób LGBT+. W kampanii "Bal" biorą udział także influencerzy

Ideą działań Grupy Stonewall jest wspólnota i solidarność. A przewodnie hasło kampanii "Bal" brzmi "Jeteśmy dobrzy w byciu razem". W ramach kampanii powstała seria filmików, w których dorosłe osoby LGBT+ rozmawiają z sojusznikami. Wśród nich są m.in. modelka Julia Sobczyńska, aktywistka Maja Heban, Monika Dubiel i Mikołaj Jabłoński z VIP Team oraz youtuber Dawid Myśliwiec.

Zrobiliśmy to po słowach wielkopolskiego kuratora oświaty, który oświadczył, że w poznańskich szkołach nie ma dyskryminacji osób LGBT+. Opublikowaliśmy wtedy prostą ankietę, w której poprosiliśmy osoby LGBT+ o podzielenie się doświadczeniami z polskich szkół. W 24 godziny wypełniło ją ponad 500 osób. Historie były bardzo przejmujące. "Najlżejsze" dotyczyły słownych zaczepek i wyzywania. Najtrudniejsze opowiadały o latach terroru, przemocy fizycznej i seksualnej. Na pytanie o pomoc ze strony nauczycieli osoby najczęściej odpowiadały - nie było jej, lub była nieskuteczna - powiedział Mateusz Sulwiński, aktywista z Grupy Stonewall.

Przy okazji organizowanego Balu "vogueingowego" warto wrócić do samej istoty ballroomu w kulturze LGBT+, a jest to zjawisko bardzo zakorzenione. Początków tego stylu należy doszukiwać się w Nowym Jorku, w połowie lat 80-tych. Vogueing to mocno wystylizowany taniec, który swoją dynamikę, ruchy i charakter czerpie ze świata mody, wybiegów, kolorowej prasy, czy też teledysków. Inspiracją może być tu balet, ale także sztuki walki, jazz i taniec współczesny. "Zwycięzcą" balu jest ten, kto zrobi większe show i zachwyci publiczność. Podstawą jest tu pewność siebie i odpowiednie nastawienie. Jednym z kamieni milowych w mainstreamowym wymiarze vogueingu był teledysk Madonny "Vogue" z 1990 roku. Współcześnie do inspiracji tym rodzajem tańca głośno przyznaje się także Beyonce.

Przełomowy okazał się także serial "Pose", inspirowany słynnym dokumentem "Paris is burning". Ukazywał różnorodność Nowego Jorku poprzez przedstawienie kolorowej społeczności LGBT+, która musiała zmagać się z problemem wykluczenia i epidemią AIDS. Oddechem od ciężkiej codzienności była właśnie scena ballowa. W trzech sezonach produkcji zagrało wiele aktorek i aktorów LGBT+, a Mj Rodriguez, za swoją rolę Blanki Evangelisty, otrzymała pierwszą w historii nominację do Emmy dla aktorki transpłciowej.

Billy Porter, MJ Rodriguez Fot. Frank Micelotta/FX/PictureGroup/Shutterstock

Teraz vogueingowy bal online szykuje dla polskiej młodzieży Grupa Stonewall. Będzie to punkt kulminacyjny kampanii i odbędzie się 29 maja. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na balstonewall.pl. Także tam można zapisać się na bal.

