Do sceny jak z filmu doszło podczas wesela w dystrykcie Unnao w stanie Uttar Pradesh w Indiach. W trakcie ostatniego już rytuału zaślubin pan młody zasłabł w drodze do ołtarza i się przewrócił. Na jego nieszczęście z głowy spadła mu peruka i obnażyła łysinę. Kobieta odmówiła poślubienia go, mimo że połowa ceremonii ślubnych została zakończona.

Kobieta przerwała ślub po tym, jak na jaw wyszło, że jej przyszły mąż jest łysy

Jak opisuje "India Today", pan młody w trakcie ceremonii poczuł zawroty głowy i zemdlał. Gdy upadł na ziemię, spadła mu peruka i wszyscy zobaczyli, że nie ma włosów. Okazało się, że mężczyzna zataił przed przyszłą żoną i jej rodziną tę informację. Gdy tylko panna młoda dowiedziała się, że pan młody jest łysy, odmówiła kontynuowania ceremonii zaślubin. Nie ustąpiła mimo namowom krewnych.

Sprawa trafiła na miejscowy posterunek policji, ale panna młoda pozostała nieugięta nawet po interwencji policji. Następnie zwołano zebranie rodzin niedoszłych małżonków. Strona pana młodego zgodziła się na żądania krewnych kobiety i zwróciła pieniądze, jakie ojciec panny młodej wydał na ceremonię. Niestety pan młody wrócił do domu bez panny młodej.

Wujek panny młodej powiedział, że rodzina pana młodego nie powinna była ukrywać faktu, że był on łysy.

Gdyby powiedzieli nam o łysinie pana młodego, moglibyśmy mentalnie przygotować pannę młodą i nie byłaby zszokowana. Nie można oczekiwać, że małżeństwo zacznie się od kłamstwa - powiedział.

Uważacie, że to dobry powód, aby przerwać ślub?

