Ostatnio w rodzinie Małgorzaty Rozenek nie brakuje okazji do świętowania. Na początku maja 50. urodziny obchodził Radosław Majdan, a pod koniec miesiąca swoje święto ma jej syn Tadeusz. W opublikowanej na Instagramie relacji celebrytka pochwaliła się, jakie niespodzianki dla niego przygotowała.

Sentymentalna Małgorzata Rozenek świętuje 12. urodziny syna: Jak ten czas leci

W tym roku Tadeusz zdmuchnie świeczki z wyjątkowego tortu. Małgorzata Rozenek wyjaśniła, że na cieście znalazła się ozdoba nawiązująca do jego największej pasji.

Świnka dlatego, że jest to ukochane zwierzę Tadeusza. On kolekcjonuje świnki i od zawsze ma ich bardzo dużo, a w kąpieli, ponieważ Tadeusz bardzo lubi brać długą kąpiel, czyli połączenie tych dwóch rzeczy. Będzie zachwycony - powiedziała.

To nie był jednak koniec atrakcji przygotowanych dla solenizanta. W dalszej części relacji celebrytka podzieliła się kolejnym szczegółami dotyczącymi przyjęcia urodzinowego.

Mamy dziś w domu imprezę, są oczywiście dla niego prezenty. Co roku robimy taki stały numer, że chowamy najlepszy prezent i dostaje go dopiero na końcu - zdradziła.

Co zatem w tym roku otrzyma Tadeusz? Okazuje się, że na chłopca czekają same praktyczne upominki - między innymi walizka na kółkach i portfel. "Perfekcyjna" nie zdradziła jednak zawartości głównego prezentu. W oczekiwaniu na solenizanta wróciła wspomnieniami do dnia jego narodzin i przyznała, że czas zdecydowanie za szybko leci.

Jak ten czas leci, pamiętam, jak był takim dzidziusiem jak Henio teraz.

Tadeuszowi życzymy wszystkiego najlepszego, udanej imprezy i wielu wymarzonych prezentów.

