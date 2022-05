Więcej na temat "Milionerów" przeczytasz na portalu Gazeta.pl.



REKLAMA

Aktualnie w telewizji możemy oglądać powtórki odcinków dziesiątego sezonu "Milionerów". W oczekiwaniu na kolejną edycję uwielbianego przez widzów teleturnieju wracamy do emocjonującego odcinka 470. To właśnie w tym epizodzie uczestnik usłyszał pytanie za milion złotych.

Graczem, który dzięki swojej wiedzy i pewności doszedł do ostatniego pytania, był Jacek Iwaszko. Mieszkaniec Warszawy nie marnował kół ratunkowych na, w jego odczuciu, proste zagadnienia. Trudności sprawiło mu dopiero pytanie o jednostkę miary reaktywności reaktora. W ten brawurowy sposób mężczyzna dotarł do ostatniego pytania. Co trzeba było wiedzieć, aby wygrać milion złotych?

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

A: 1 stycznia 1000 r.

B: 1 stycznia 1001 r.

C: 1 stycznia 2000 r.

D: 1 stycznia 2001 r.

Pan Jacek, kiedy usłyszał pytanie, był nieco skonfundowany. Zdaniem gracza, prawidłową odpowiedź mógłby wskazać nawet uczeń podstawówki, nic dziwnego więc, że zdecydował się odpowiedzieć.

To jest pytanie z podstawówki. Nawet nie pamiętam, z jakiego przedmiotu... Kurczę, głupio byłoby się wycofać na tak prostym pytaniu...

"Milionerzy". Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie? Znamy odpowiedź

Jacek Iwaszko zaznaczył odpowiedź B, która okazała się poprawna. Tym samym mężczyzna stał się czwartym laureatem w historii polskiej edycji "Milionerów".

Jacku, wygrałeś milion złotych we wspaniałym stylu. Gratulacje!- cieszył się Hubert Urbański.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 554. odcinku Hubert Urbański zapytał panią Danutę o wyrażenie "jurodiwy", które pojawia się w dziele Fiodora Dostojewskiego. Uczestniczka nie miała nic do stracenia, więc postanowiła zaryzykować.

O Wielki Łuk Braterstwa został z kolei zapytany pan Konrad. Niestety, nie poradził sobie z tym zagadnieniem.

Czym jest kawa kuloodporna? Z tym pytaniem zmierzył się pan Karol. Przyszły neurochirurg długo zastanawiał się na wyborem poprawnego wariantu.