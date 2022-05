Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

27 maja do kin wchodzi film familijny "Detektyw Bruno", w którym zagrał między innymi Piotr Głowacki. Z tej okazji trzy dni wcześniej w Złotych Tarasach w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmowej opowieści. Na ściance pojawiło się zarówno sporo znanych twarzy - Karolina Gruszka, Cleo, Edyta Jungowska czy Marcin i Rafał Mroczek, ale także kilka młodych aktorów, w tym odtwórca głównej roli Iwo Rajski, czy też znana z uwielbianego przez widzów serialu "Rodzinka.pl" Emilia Dankwa.

Premiera filmu "Detektyw Bruno". W warszawskich Złotych Tarasach pojawiło się wiele znanych nazwisk

Rodzinna komedia opowiada o losach wychowanka rodzinnego domu dziecka, Oskara, który jest zapalonym fanem serialu "Detektyw Bruno". W dniu swoich ósmych urodzin trafia na kopertę, w której znajdują się informacje na temat prezentu, który zostawili mu jego rodzice. Chłopiec postanawia zatrudnić swojego idola do pomocy w rozwiązaniu zagadki. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego filmowy bohater to w rzeczywistości sarkastyczny i całkowicie wypalony aktor z awersją do dzieci.

Na premierze pojawiło się sporo znanych twarzy. Do zdjęć cierpliwie pozowała między innymi Karolina Gruszka w wiosennej stylizacji, która zagrała jedną z postaci w filmie. W zielonej sukience i spiętych włosach prezentowała się korzystnie.

W podobnych kolorach wystąpiła również Cleo, która wybrała na tę okazję krótką sukienkę w geometryczne wzory, a włosy upięła w kucyk na czubku głowy. Uwagę przykuwają wysokie buty.

