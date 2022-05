Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl.



Brooklyn Beckham oświadczył się Nicoli Peltz latem 2020 roku. Chociaż świeżo upieczeni narzeczeni chcieli niemal natychmiast stanąć na ślubnym kobiercu, ogromnym utrudnieniem był światowy lockdown wprowadzony ze względu na pandemię koronawirusa. Syn sportowca i córka miliardera postanowili więc poczekać, a gdy liczba zachorowań drastycznie spadła, zorganizowali ogromne wesele, na którym bawiło się ponad 500 gości.

W brytyjskim magazynie ukazała się ślubna sesja Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz

Ujęcia z ceremonii mogliśmy oglądać już niedługo po złożeniu przez zakochanych przysięgi małżeńskiej, jednak na pełne efekty profesjonalnej sesji przyszło nam trochę poczekać. Teraz ślubne fotografie możemy oglądać w czerwcowym wydaniu brytyjskiej edycji "Vogue'a". Przepięknym kadrom towarzyszy wywiad, w którym małżonkowie wspominają swój wielki dzień.

Okazuje się, że ceremonia nie przebiegła bez małych wpadek - rabin, który udzielał ślubu, dwukrotnie pomylił pana młodego z jego ojcem. Ogromny wydarzeniem było również przemówienie piłkarza. David Beckham, chociaż był bardzo poruszony ślubem pierworodnego, to do swojego toastu przemycił kilka zabawnych anegdot. Dużo emocji Nicoli dostarczyła za to jej matka. Była modelka postanowiła zlecić wyszycie pewnej wiadomości na sukni panny młodej.

Nicola, moje serce. Jesteś mną, a ja tobą. Moja miłość, moje życie, moja dziewczynka - piękna na zewnątrz i wewnątrz. Kocham cię, mama - brzmiała wiadomość.

Niektóre zdjęcia z sesji ślubnej dla "Vogue'a" obejrzycie na Instagramie magazynu oraz w mediach społecznościowych Nicoli Peltz. Jak oceniacie kreację panny młodej?