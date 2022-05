Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

W niedzielę we Włoszech odbyła się trzecia, tym razem oficjalna ceremonia zaślubin, w której wyniku Kourtney Kardashian i Travis Barker zostali małżeństwem. W wystawnym przyjęciu w Portofino wzięły udział wszystkie siostry panny młodej, rodzina pana młodego, a także ich bliscy i przyjaciele. Nie mogło zabraknąć również Kris Jenner, która wydawała się świetnie bawić podczas imprezy. Potwierdza to nagranie, jakie wrzuciła do sieci Kylie Jenner, na których widać ich mamę podczas tańca.

Wesele Kourtney Kardashian. Furorę robi nagranie, na którym Kris Jenner tańczy do utworu "Boogie Wonderland"

Podczas niedzielnej uroczystości siostra Kourtney, Kylie Jenner, udostępniła na swoim koncie na TikToku nagrania z imprezy. Jedno z nich szczególnie przypadło do gustu fanom. Chodzi o filmik zatytułowany "ten palec skierowany jest we mnie", na którym mama panny młodej tańczy do utworu Earth, Wind & Fire "Boogie Wonderland".

Kris Jenner w zwiewnej sukni, ozdobionej piórami i błyszczącymi elementami zdaje się świetnie bawić do hitu z lat 70. Wielu internautów zwróciło uwagę, że w efektownym makijażu typu smokey eyes, 66-latka wygląda rewelacyjnie.

W ciągu doby nagranie obejrzało ponad 15 milionów osób, które w sekcji komentarzy dały upust zachwytom skierowanym w stronę mamy słynnych sióstr:

Kris jest ikoną.

Mama Jenner świetnie wyglądała na ślubie Kourtney.

Kris wygląda oszałamiająco jak zwykle.

Dużo pozytywnych reakcji zebrał komentarz, w którym jeden z fanów zasugerował, że ruchy Kris coś mu przypominają:

Czy wszystkie mamy tańczą w ten sam sposób?

Podzielacie zachwyty internautów?