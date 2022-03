Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Rafał Maślak sławę zdobył w 2014 roku, gdy wygrał konkurs "Mister Polski". Od tego momentu jest stale obecny w show-biznesie. Mężczyzna jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia, na których pokazuje, jak spędza czas z najbliższymi. Ostatnio udostępnił krótki film z zabawy z synem. Chłopiec przez chwilę nie mógł rozpoznać swojego taty.

Rafał Maślak wystraszył syna. Chłopiec go nie poznał

Rafał Maślak w 2018 roku wziął ślub z Kamilą Nicpoń. Rok później para przywitała na świecie Maksymiliana, a 2021 roku urodziła się im córka Michalina. Gwiazdor chętnie publikuje zdjęcia z dziećmi na Instagramie. Ostatnio podczas zabawy z synem doszło do nietypowej sytuacji. Chłopiec nie rozpoznał bowiem swojego taty. Wszystko za sprawą zmienionej fryzury. Model posadził swoją pociechę na kolanach i przedstawił mu się w zupełnie nowej wersji.

Tata ma inną fryzurę. Jeśli chcesz zobaczyć, to zdejmij czapkę.

Chłopiec zdjął nakrycie głowy i przez chwilę nie był w stanie rozpoznać swojego rodzica. Model, widząc to, szybko przytulił syna. Maksymilian zapewne w końcu przyzwyczai się do nowej fryzury najbliższej mu osoby. Zastanawiamy się jednak, co o metamorfozie modela myśli jego żona.

