Agnieszka Włodarczyk od dłuższego czasu, bardziej niż na karierze aktorskiej, skupia się na prowadzeniu mediów społecznościowych oraz wychowywaniu syna. Na Instagramie celebrytka chętnie dzieli się macierzyńskimi przemyśleniami. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie z czasów, kiedy w ciąży. Postanowiła krytycznie skomentować swój wygląd z tamtego okresu, tym samym przełamując wyidealizowany wizerunek kobiet w ciąży.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk bez owijania w bawełnę opowiada o problemach w ciąży

Agnieszka Włodarczyk bez owijania w bawełnę na zdjęciu sprzed porodu. "Spuchnięte kostki. Kapcie z Biedry"

Celebrytka stara się odczarować wizerunek perfekcyjnej mamy i często pisze w mediach społecznościowych o problemach dnia codziennego, z którymi musi się mierzyć. Wstawiła do sieci zdjęcie, na którym prezentuje się w czarnej, dłuższej sukience. Do "looku" dopasowała futrzane klapki. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to fakt, że jest w zaawansowanym etapie ciąży. Postanowiła bez lukru opowiedzieć o tym, jak się czuła w tamtym czasie.

A tak było chwilę przed porodem. Autor zdjęcia nieznany. Spuchnięte kostki. Kapcie z Biedry.

Agnieszka Włodarczyk - życie prywatne

Aktorka bezpieczną przystań odnalazła u boku triathlonisty, Roberta Karasia, z którym związała się w 2020 roku. Szczęśliwa para doczekała się syna Milana, który przyszedł na świat w lipcu 2021 roku. Celebrytka nie kryje radości z faktu zostania mamą i bardzo często podkreśla we wpisach na Instagramie, że jest to dla niej jedna z najważniejszych życiowych ról.

