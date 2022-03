Więcej na temat zmian w życiu prywatnym Katarzyny Cichopek i Marcin Hakiela przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Z początkiem marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zakomunikowali w oficjalnym oświadczeniu, że ich 17-letni związek przechodzi do historii. I choć zapowiadali, że nie będą niczego komentować oraz prosili o uszanowanie prywatności, zasadę złamał tancerz, notorycznie odpowiadając fanom na osobiste pytania. Gwiazda "M jak miłość" stara się mimo wszystko być konsekwentna, jednocześnie nie rezygnując z instagramowej kariery. Na bieżąco wrzuca tam nowe treści. W pochwaliła się wizytą w Łazienkach Królewskich.

Katarzyna Cichopek w Łazienkach Królewskich. Fanki dopytują, gdzie dorwała kozaki

Przeglądając Instagram Katarzyny Cichopek, aż trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że robi, co może, by udowodnić wszystkim, że rozstanie z Marcinem Hakiel wcale na nią nie wpłynęło. Gwiazda na bieżąco wrzuca do sieci kolejne zdjęcia, oczywiście pozując z szerokim uśmiechem na twarzy. I choć większość z nich to sponsorowane wpisy, internauci potrafią docenić nieoczywisty styl Katarzyny.

Wiosna, ach, to ty - napisała pod zdjęciem celebrytka, dorzucając między innymi hasztag #nowewyzwania.

Wiosenny wpis serialowej Kingi Zduńskiej spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony fanów. Największą uwagę przykuły kozaki aktorki.

Cudnie, ale nóżki i buty sztos!

I powiedzcie, że rozstanie nie służą.

Pięknie wyglądasz. I te nogi!

Choć naszym zdaniem stylizacja gwiazdy jest nieco mdła, trzeba przyznać, że kozaki bardzo ładnie wyeksponowały jej kończyny.

